巴基斯坦新闻广播部部长法瓦德·乔杜里与中国驻巴基斯坦大使农融共同为参加华为ICT大赛的巴基斯坦获奖团队颁奖。华为巴基斯坦公司 供图

人民网伊斯兰堡9月2日电 （记者程是颉）9月1日，华为在巴基斯坦首都伊斯兰堡发布了讲述中巴信息与通讯技术合作的系列微电影，巴基斯坦新闻广播部部长法瓦德·乔杜里，中国驻巴基斯坦大使农融出席活动。

微电影从巴基斯坦海外侨民的视角出发展开讲述。作为国民生产总值的重要组成部分，巴基斯坦对外劳务输出形成了独特文化，许多人选择出国务工谋生。随着中巴信息与通讯技术合作的不断推进，心怀牵挂的巴基斯坦侨民有了更多的方式与国内的亲人沟通，在外务工的同时，也能时常与家人通过视频电话见面，参与家人结婚、毕业等重要人生时刻，以另一种方式陪伴在家人身边。

活动还为在2020-2021年华为全球信息与通讯技术大赛（ICT大赛）中获奖的巴基斯坦选手颁奖。华为ICT大赛中东赛区第一名团队代表、来自巴基斯坦国立科技大学的玛丽亚·阿夫塔布说，信息与通讯技术让相距遥远的人们联系在一起，而大赛同样将不同文化背景的年轻人聚集在一起，追求创新是大家共同的语言。

法瓦德·乔杜里表示，人才和创新代表着未来。通过与华为的合作，巴基斯坦希望向中国学习，促进更多年轻人加入科技和创新行业，将人力优势转化为人才优势，为巴基斯坦开创新的发展机遇。

农融表示，华为发布的微电影十分感人也催人奋进，反映了巴基斯坦海外劳工的奋斗精神，加深了中巴两国民众之间的相互了解和文化共通共融，对两国民间交往大有裨益。更让人印象深刻的是在华为ICT大赛中获奖的巴基斯坦团队。作为巴基斯坦年轻人的代表，投身中巴合作的前沿领域，让人对两国关系发展的未来充满期待。

农融说，在中巴两国政府的支持和推动下，中巴在数字领域的务实合作有望进一步拓宽加深。日前，由王毅国务委员和库雷希外长共同举行的中巴第三次战略对话，也宣布要综合建设中巴数字走廊。对于巴基斯坦信息通信技术产业的发展而言，这无疑是一个重大利好消息。

近年来，中巴经济走廊第一阶段建设取得里程碑式进展，在能源、交通等领域填补巴基斯坦传统基础设施的空白，为巴基斯坦经济进一步发展打下良好基础。目前，中巴双方正不断推动中巴经济走廊合作进入第二阶段，信息与通讯技术作为新一代基础设施，将有力促进中巴双方在工业、农业领域的多层次合作，加快巴基斯坦工业化进程。

华为是巴基斯坦在信息与通讯技术领域的重要合作伙伴，通过与巴基斯坦政府和企业合作，打造信息与通信技术生态系统，推动巴基斯坦数字化转型。截止2020年，华为在巴基斯坦完成了10000名信息与通信技术人才培养认证，为巴基斯坦信息与通信技术人才的培养做出了贡献。

此外，为助力巴基斯坦总理伊姆兰·汗提出的“数字巴基斯坦”愿景，华为于今年5月与巴基斯坦信息技术和通信部达成合作协议，为巴基斯坦1000名政府官员开展信息与通信技术培训，帮助他们对人工智能、云技术、大数据、区块链、通信技术等前沿技术领域有更深入的理解和应用。

(责编：徐祥丽、常红)