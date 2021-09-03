新华社东京9月3日电 记者手记：护送真相的信任接力——南京大屠杀相关史料安全回国记

新华社记者郭丹

今年5月的一天，记者收到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆打来的电话，希望帮助他们把在日本收集到的侵华日军相关资料运回国内。

与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆结识是在2019年。那一年的9月3日，日本历史研究学者松野诚也通过记者将其撰写的《迫击第五大队毒气战相关资料》捐赠给了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆和南京民间抗日战争博物馆。

由于日本新冠疫情严峻，中日两国往来人员减少，能否顺利将史料送回国内存在不确定因素。思考片刻之后，记者想到了春秋航空公司日本分公司。一是该航空公司有航班回国，二是此前武汉刚发生疫情时，记者亲眼目睹该公司免费为在日华侨华人运送捐赠的防护物资，令人印象颇深。

记者随后联系了春秋航空公司日本分公司董事长王炜，告诉对方希望通过其帮助将一批珍贵史料送回国内。几分钟后，王炜回复两个字“好的”。随后，王炜又发来了具体负责同事的联系方式，并留言道：“你放心，我们一定运回去。尊重历史，我们也应该配合。”

几个月后，日本爱知县圆光寺住持大东仁把一箱沉甸甸的资料送到了东京。他对记者说：“这是昭和十二年（1937年）十二月九日至十二月十三日的《南京附近战斗详报》。这是9本《阵中日志》，其中7本是从1937年10月到1938年4月，同一个部队连续7个月的记录。这可是孤本，我收集资料这么多年也是第一次见到连续这么多册的。”

《战斗详报》是日本的官方记录，是日本人自己撰写的无法抵赖的侵华铁证！《南京附近战斗详报》已经泛黄的封面上，“极密”印章尤为显眼。那一摞《阵中日志》，封面已经渍迹斑斑，侧面的封带也似乎轻轻一碰就要掉落，满是岁月的印记。

记者没敢打开翻看，不是怕内容太过残忍，而是深知对于这样重要的文物，每打开一次，都有可能对它们造成无心的伤害。小心翼翼地清点了所有的史料后，便将它们封存了起来。

随后，记者联系春秋航空日本分公司，并建立了一个新华社、春秋航空、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆在一起的“史料运输接力微信群”。春秋航空公司日本运营部部长蔡企文不仅安排了专人与记者交接、还安排了专人护送回国。“这批资料很重要，大家一定配合好。”留言中简短的一句话，让记者感受到了他们保护史料的爱国心和深深的责任心。

不放心邮寄，记者自己开车将史料送到春秋航空公司日本分公司，与对方顺利完成了交接。

目前，这些珍贵的史料已在春秋航空公司专人护送下安全送到了中国，不日将交付到侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆相关负责人手中。

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年纪念日，在回顾历史，以史为鉴，勿忘历史的同时，感谢那些常年坚持讲述真实历史、帮助中国收集侵华日军相关历史罪证的日本友人，也感谢海外华侨华人展现出的那份沉甸甸的历史责任感、使命感和赤诚的爱国心。正因有了他们，才有了这一场护送历史真相的信任接力。

(责编：徐祥丽、杨牧)