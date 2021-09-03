人民网北京9月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持3日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：今天是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利76周年纪念日。我们注意到，今天上午，中俄双方在黑龙江省牡丹江市的东宁要塞博物馆举行了相关纪念活动，王毅国务委员兼外长和俄罗斯外长拉夫罗夫分别致辞。你能否介绍有关情况？

汪文斌：76年前，中国人民抗日战争和苏联对日作战的胜利，宣告世界反法西斯战争取得最终胜利。东宁要塞战役是世界反法西斯战争的最后一战。正如王毅国务委员兼外长今天在东宁要塞博物馆纪念活动上所说，这场战役是中俄人民并肩战斗的重要见证。战役的胜利表明，任何不可一世的反动堡垒都必将被和平与正义的力量所粉碎。76年前的伟大胜利对中俄两国乃至整个人类历史都具有特殊重要意义，战后建立的以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，为人类的和平进步发展事业发挥了不可替代的作用。

历史不容否认，正义岂可亵渎。世界反法西斯战争胜利成果应切实得到尊重和遵守。但时至今日，仍然有人不断试图否定甚至美化侵略历史，严重挑衅人类良知和国际正义。对此，中俄两国人民不会答应，全世界爱好和平的人民也不会答应。我们将同包括俄方在内的世界各国一道，坚决反对任何开历史倒车的错误行径，坚决捍卫二战胜利成果和国际公平正义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定维护世界和平与安宁。

俄罗斯卫星通讯社记者：我有两个问题。第一个问题，据半岛电视台报道，塔利班与当地抵抗力量谈判失败后决定对阿富汗潘杰希尔省发起进攻，请问中方对此有何评论？这会对阿富汗局势带来什么影响？第二个问题，据悉金砖国家领导人第十三次会晤将于9月在印度举行，各方会就阿富汗局势进行磋商吗？能否介绍相关情况？

汪文斌：首先回答第一个问题。中方真诚希望阿富汗各方顺应本国人民的迫切愿望和国际社会的普遍期待，通过协商解决有关分歧，确保阿富汗局势实现平稳过渡，让饱受战火之苦的阿富汗人民能够尽快远离战乱，建立持久和平。

关于第二个问题，金砖国家是新兴市场和发展中大国合作的重要平台，是国际事务中一支积极、稳定和建设性力量，有着就共同关心的国际和地区问题保持沟通协调并共同表明立场的传统。金砖国家会继续利用各种场合这么做。事实上，近期，金砖国家已通过安全事务高级代表会议等机制就阿富汗问题进行了沟通协调。

法新社记者：我有两个问题。世界贸易组织裁定支持美国对中国太阳能电池板采取进口限制等措施，中方有何评论？中国驻阿富汗使馆继续运行是否意味着中方会承认阿塔即将建立的新政府？

汪文斌：关于你提到的第一个问题，中方对此表示遗憾。

关于第二个问题，中国驻阿使馆是中阿交往的重要渠道，目前使馆正常运作。中方真诚希望阿富汗各方顺应本国人民的愿望和国际社会的期待，构建开放包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，与各类恐怖组织彻底切割，同世界各国特别是周边国家友好相处。阿富汗新政府尚待成立，我们正密切关注和观察。

日本广播协会记者：日本首相菅义伟今天表示不会参加本月内举行的自民党总裁选举，他的表态意味着日本首相人选将面临变化。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。这是日本内政，中方不予评论。

《中国日报》记者：9月2日，菌草援外20周年暨助力可持续发展国际合作论坛在北京举行。习近平主席向论坛致贺信。王毅国务委员兼外长出席论坛并发表讲话。发言人能否介绍更多情况？

汪文斌：本次论坛是由国家国际发展合作署和福建省人民政府共同举办的。菌草技术发源于中国，造福于世界，是中国在推进减贫脱贫过程中摸索出的一项成功实践，也是中国助力全球可持续发展所作出的一项重要贡献。20年来，在习近平主席的亲自关心和推动下，中国先后举办了270期菌草技术国际培训班，为106个国家培训1万多名学员。“小而美、见效快、惠民生”的菌草技术已在100多个国家落地生根，给当地创造了数十万个绿色就业机会，书写了助力当地减贫事业发展、为人民带去福利和希望的动人篇章，成为中国援外扶贫的一大品牌。在今天的巴布亚新几内亚、卢旺达、斐济等发展中国家，中国菌草的故事仍在广泛流传。

小小菌草成为发展中国家民众的“幸福草”“致富草”，也折射出中国践行人与自然和谐共生、携手各国实现共同发展、加快落实联合国2030年可持续发展目标的科学理念和成功实践。从消除贫困到清洁能源，从性别平等到生物多样性等，菌草技术正在推动实现多项联合国2030年可持续发展目标，为“一带一路”沿线国家和广大发展中国家提供了帮助。

如今，新冠肺炎疫情的冲击给国际发展事业带来巨大挑战。在这一重要关口，团结合作、担当尽责显得弥足珍贵。中方将秉持构建人类命运共同体的初心使命，为更多发展中国家实现可持续发展提供力所能及的帮助。我们相信，在各国携手努力下，更多像菌草一样的可持续发展故事将不断涌现，人类社会也必将拥有更加繁荣和美好的明天。

中国国际电视台记者：此前，在美国情报部门发表所谓新冠病毒溯源报告后，委内瑞拉、古巴、俄罗斯、巴基斯坦等国官员、学者对报告提出批评。近期，我们注意到又有多国公开表示反对将病毒溯源问题政治化。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到了有关报道。近日，多个国家对美国动用情报部门进行溯源调查的做法提出质疑和批评。

津巴布韦外长发表声明指出，所谓“病毒泄漏造成疫情暴发”缺乏科学证据，就此向中国甩锅推责是行不通的。白俄罗斯、叙利亚、吉布提外交部发表声明表示，坚决反对将疫情政治化、工具化，反对以有罪推定针对中国开展病毒溯源情报调查，动用情报机构或其他非科学机构不具建设性，只会导致分裂。缅甸、柬埔寨卫生部发表声明指出，新冠病毒溯源是科学问题，反对对他国进行无端指责或施加政治压力。俄罗斯、老挝外交部发言人表示，美情报部门溯源报告是对科学问题的又一次诋毁，交由非科学非专业机构开展溯源工作，是把全球新冠病毒溯源合作引入歧途。

此前，有80多个国家以致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式要求维护中国—世卫组织联合溯源研究报告科学结论，100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交了反对溯源政治化的联合声明。

国际社会的反应充分说明，美国将溯源政治化不得人心，借溯源甩锅推责难以得逞。国际社会应当排除政治病毒的干扰，为科学溯源创造良好环境。

彭博社记者：英国“伊丽莎白女王号”航母在与美、日军演后，将于本月停靠日本港口。中方对这三国近期在太平洋地区开展军事合作有何评论？

汪文斌：炫耀武力的做法不具建设性。我们希望有关国家为亚太地区的和平稳定发挥建设性作用，而不是相反。

日本共同社记者：我们知道中国外交的一个原则就是不评论其他国家的内政。但是我们也注意到，日本经常换首相的现象会影响到跟别的国家的外交关系。现在我们也不知道日本下一任首相是谁，但是不管是谁，中国政府对日本在外交领域有什么期待呢？

汪文斌：我们对日本内政不予评论。我们在中日关系问题上的立场是一贯和明确的。我们希望中日关系能够保持健康稳定发展。

澎湃新闻记者：据报道，中韩双方9月2日在韩国仁川国际机场举行了第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。你能否介绍有关情况，对此有何评论？

汪文斌：昨天上午，中韩双方在韩国仁川国际机场举行了第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。此次双方共交接109位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。这是双方遵循人道主义原则，本着友好合作精神，连续第8次实施在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接。截至目前，已有825位中国人民志愿军烈士遗骸回到祖国。

过去8年来，在韩志愿军烈士遗骸交接工作能够顺利推进，同两国领导人亲切关心和双方共同努力是分不开的。这项具有特殊意义的合作体现了中韩双方跨越历史隔阂、开创和平友好未来的共同意愿，是中韩关系与时俱进的重要成果。我们愿同韩方一道，继续合作开展在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作，让更多志愿军烈士英魂早日回到祖国。相信在双方共同努力下，中韩友好合作关系一定会取得更大发展。

彭博社记者：今晨，在日本首相菅义伟宣布辞职前，日本前外长岸田文雄接受采访时称，台湾是中美对峙的前线。我有强烈的预感，台湾海峡将是接下来的大问题。岸田是现在唯一正式竞选首相的人选。外交部对此如何评论？

汪文斌：台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题事关中日关系的政治基础。日方在台湾问题上对中国人民负有历史罪责，尤其应当谨言慎行。我们严正敦促日方有关人士不得以任何形式干涉中国内政，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。

《北京日报》记者：据了解，9月3日上午举办了中国政府向缅甸援助新冠疫苗及抗疫物资交付仪式，能否介绍具体情况？

汪文斌：中缅山水相连，两国人民胞波情深。今年7月以来，缅甸新冠肺炎疫情持续恶化。中国政府决定在此前援助的基础上，再向缅方援助一批疫苗和抗疫物资，帮助缅方应对疫情。8月18日，王毅国务委员兼外长在“支持东盟对缅甸开展人道主义援助认捐大会”上宣布了这一举措。

在中国国家国际发展合作署与商务部、外交部及云南省政府通力协作下，目前全部疫苗和物资已经运抵云南边境口岸，从9月3日起分批交付缅方。国合署、外交部、云南省政府、驻缅使领馆、缅方有关部门、东盟秘书处等代表连线出席物资交付仪式。这是中方落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品重要宣示的一项具体举措，也充分展示了中缅守望相助、同舟共济的命运共同体精神。

《南华早报》记者：美国总统气候问题特使克里昨天在与中方官员会谈后表示，气候问题不是地缘政治武器，认为中方应该在应对气候变化方面做更多。中方对此有何评论？另外，中方对此次中美气候会谈的结果有何期待？

汪文斌：基于《联合国气候变化框架公约》确定的共同但有区别的责任原则和《巴黎协定》国家自主贡献的制度规定，缔约方享有减排目标与行动的主权。正如习近平主席提出的，应对气候变化不是别人要我们做，而是我们自己要做。中国一直是生态文明的践行者，气候治理的行动派，在提前超额完成2020年气候行动目标基础上，中国去年宣布了碳达峰、碳中和目标愿景以及国家自主贡献新目标，我们将说到做到。中方的气候行动受到国际社会广泛赞誉。

我还想指出的是，发达国家从工业化进程到碳达峰普遍用了一两百年的时间，而中国将只用50多年。从碳达峰到碳中和，欧盟将用71年，美国43年，日本37年，而中国给自己定的目标是30年。中国作为世界上最大的发展中国家，将用历史上最短的时间完成全球最高碳排放强度降幅。这充分体现了中国作为负责任大国的担当。

美方应承担起自身法定责任，与发展中国家在气候变化领域开展有意义的合作。希望美方客观理性看待中国和中美关系，搬掉中美气变合作道路上的“绊脚石”，本着相互尊重、平等互利的原则推动双方在气变等领域的协调合作取得更多成果。

路透社记者：刚才你提到美方应该搬掉“绊脚石”。请问你指的是什么样的“绊脚石”？

汪文斌：我刚才已经介绍了。我们希望美方能够本着客观理性的态度看待中国和中美关系，按照相互尊重、平等互利的原则推动双方在气变等领域的协调合作取得更多成果。这有利于中美双方，也将更好造福全人类。

路透社记者：我想提问关于阿富汗的问题。请问中方对于接收阿富汗难民的立场是什么？

汪文斌：中方一贯本着联合国《关于难民地位的公约》及其议定书精神处理相关问题。我们认为，当务之急是推动阿富汗局势实现软着陆，让阿富汗不再发生新的内战或人道主义灾难，最大限度避免无谓伤亡和产生大规模难民。同时我们也想指出，有关国家应该为自己过去20年的所作所为负责，不能在阿制造巨大灾难后一走了之，把责任推给阿邻国和国际社会。

路透社记者：请问中国近期会否与阿富汗就“一带一路”项目展开合作？

汪文斌：中阿是传统友好邻邦，中方始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。长期以来，中国积极支持阿富汗和平重建，为阿富汗经济社会建设提供大量帮助，为阿增强自我发展能力和改善民生发挥了积极作用，中阿共建“一带一路”也给两国人民带来实实在在的福祉。我们注意到，阿富汗塔利班方面表示将致力于为外国投资者创造良好环境，认为“一带一路”有利于阿富汗和本地区发展繁荣，希继续积极支持和参与“一带一路”建设。我们希望阿富汗局势平稳过渡，实现持久和平稳定。这是阿富汗下阶段开展对外合作的前提以及各国企业赴阿投资兴业的基础。

(责编：徐祥丽、常红)