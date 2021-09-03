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中国裁军大使介绍全球生物安全治理领域首个以中国地名命名的国际倡议

2021年09月03日20:09 | 来源：新华社
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新华社日内瓦9月3日电（记者聂晓阳 陈俊侠）中国裁军大使李松2日出席在日内瓦召开的《禁止生物武器公约》生物科技审议专题会议，介绍全球生物安全治理领域首个以中国地名命名、以中国倡议为主要内容的国际倡议——《科学家生物安全行为准则天津指南》，强调这一倡议源自中国，属于世界，可成为加强全球生物安全治理和国际合作的有效途径。

李松表示，在中国和巴基斯坦共同倡议基础上，中国天津大学、美国约翰斯·霍普金斯大学、国际科学院组织秘书处以及来自20多个国家的科学家本着包容、务实、科学、合作的精神，经过30余轮研讨，于今年7月达成《天津指南》。国际科学院组织已正式核可，鼓励各国科学院组织积极推广并采纳。

李松说，《天津指南》立足各国多样化实践，提出了坚守道德基准、遵守法律规范、倡导科研诚信、尊重研究对象、加强风险管理、参与教育培训、传播研究成果、促进公众参与、强化科研监管、促进国际合作十大准则，涵盖生物科研全流程、全链条，将对促进生物科技发展、防止生物科技的误用滥用发挥重要作用。

李松指出，当前生物科技迅猛发展，为人类认识生命、改造世界提供全新技术手段，同时潜在生物安全风险与威胁也不容忽视。公约缔约国应紧扣时代步伐，胸怀人类普遍安全和共同发展愿景，加强公约框架下对生物科技发展的审议，推广负责任的生物科研。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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