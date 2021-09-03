人民网记者 景玥

“最近美国情报部门公布的‘溯源报告’一没有明确结论，二没有实际意义，在病毒不断变异，防疫形势愈发严峻的关键时刻，得出这样的报告，可以说是浪费资源，毫无意义。”埃及外交部前副部长、前驻华大使阿里·希夫尼在接受人民网记者采访时这样说道。

阿里·希夫尼认为，病毒“溯源问题”是科学问题，是医学问题，理应由科学家来解决，情报部门介入病毒溯源，就是将疫情政治化，将疫情工具化，利用溯源问题抹黑中国，干扰舆论，是极其自私且不负责任的行为。为了一己私利，以牺牲全世界人民的健康为代价，这些行为与团结抗疫的国际呼声背道而驰。

美国指责中国在溯源问题上不透明、不配合，而美方至今拒绝回应国际社会对德特里克堡生物实验室以及美国200多个海外生物实验基地等合理怀疑，试图掩盖真相，逃避责任。对此，阿里·希夫尼认为，这是典型的美式“双标”。中国在疫情开始之初，就率先与世卫组织开展溯源合作，先后两次邀请世卫专家赴华开展病毒溯源研究，专家们去了想去的地方，访问了想访问的人，难道这样的合作还不算开放、透明？

在进行了为期28天的考察研究后，3月30日，世卫组织正式发布病毒溯源全球研究中国部分的联合研究报告，得出包括“实验室泄露极不可能、在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例、进一步了解冷链及冷冻食品在病毒传播过程中的作用”等重要结论和建议。说到这里，阿里·希夫尼不禁再次反问：“经过科学研究、实地走访得出的权威、科学、专业的结论，难道要被一次次推倒重来？非得按照美国设计的剧本走才是所谓的科学、透明？那么美国为什么自己不打个样，展示一下他们的科学透明呢？”

阿里·希夫尼说，一直以来，美国就擅长搞“政治化”这一套，“有罪推论”“强推美式民主”“树立假想敌”都是他们一贯的伎俩，新疆问题、台湾问题、伊拉克问题、叙利亚问题、阿富汗问题都是如此，搞的世界鸡犬不宁，分崩离析，到头来普通百姓却要为美国制造的这些麻烦“埋单”，实在让人痛心。

“如何克服新冠病毒挑战对全球至关重要，因为这将成为解决未来其他挑战的样本，为后世提供宝贵经验。” 阿里·希夫尼认为，“新冠病毒只是人类发展过程中碰到的一个坎，未来或许我们还会遭遇别的病毒，碰到别的挑战，比如全球变暖、粮食安全、经济危机等等，那么这个时候，翻看前人经验，如果没有任何科学层面的、全球合作层面的可参考信息，只有搞斗争搞分裂搞甩锅那一套该是多么可悲。只有真正践行人类命运共同体，全球才能团结一心战胜一切困难，缔造美好世界。”

谈及中国与国际社会的抗疫合作，阿里·希夫尼表示高度赞赏，他心怀感激地告诉记者：“自己和女儿都接种了中国疫苗，没有任何副作用，感觉很好，感谢中国竭尽所能、不求回报地长期为埃及提供抗疫援助。捐助口罩等抗疫物资、派出医疗专家团队、分享抗疫经验、帮助发展中国家实现疫苗本地生产，中国这一系列负责任的行为值得世界学习，这才是合作抗疫应有的姿态。”他完全赞同中国提出的第二阶段溯源工作方案：在第一阶段溯源研究结论的基础上，推动在全球多国多地开展科学溯源研究。阿里·希夫尼认为基于全球的病毒研究科学合理，我们的“靶子”是病毒而不是其他任何国家，只有抱着这样的心态，才能最终解开新冠病毒来源之谜。

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