新华社日内瓦9月3日电（记者聂晓阳 陈俊侠）中国裁军大使李松2日出席在日内瓦召开的《禁止生物武器公约》生物科技审议专题会议，介绍全球生物安全治理领域首个以中国地名命名、以中国倡议为主要内容的国际倡议——《科学家生物安全行为准则天津指南》，强调这一倡议源自中国，属于世界，可成为加强全球生物安全治理和国际合作的有效途径。

李松表示，在中国和巴基斯坦共同倡议基础上，中国天津大学、美国约翰斯·霍普金斯大学、国际科学院组织秘书处以及来自20多个国家的科学家本着包容、务实、科学、合作的精神，经过30余轮研讨，于今年7月达成《天津指南》。国际科学院组织已正式核可，鼓励各国科学院组织积极推广并采纳。

李松说，《天津指南》立足各国多样化实践，提出了坚守道德基准、遵守法律规范、倡导科研诚信、尊重研究对象、加强风险管理、参与教育培训、传播研究成果、促进公众参与、强化科研监管、促进国际合作十大准则，涵盖生物科研全流程、全链条，将对促进生物科技发展、防止生物科技的误用滥用发挥重要作用。

李松指出，当前生物科技迅猛发展，为人类认识生命、改造世界提供全新技术手段，同时潜在生物安全风险与威胁也不容忽视。公约缔约国应紧扣时代步伐，胸怀人类普遍安全和共同发展愿景，加强公约框架下对生物科技发展的审议，推广负责任的生物科研。

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