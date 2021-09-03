新华社北京9月3日电（记者刘夏村、张玉洁）“今年1月至7月，中非贸易额为1391亿美元，增长40.5%，达到历史同期最高位。”商务部副部长钱克明3日表示，特别是中国市场对非洲产品认可度不断提高，自非洲进口增长46.3%，达到593亿美元，橡胶、棉花、咖啡等农产品进口量较去年同期翻了一番。

钱克明在当日国新办新闻发布会上作出上述表述。他介绍，今年1月至7月，中国对非全行业直接投资20.7亿美元，已超过疫情前2019年同期水平。同期，中国在非的新签承包合同工程额和完成营业额分别增长8.2%和7.8%，合作进一步向投建营一体化模式转变。

“今年是中非合作的大年，中非合作论坛达喀尔会议将于今年年底召开，将推出一系列对非务实合作新举措。第二届中非经贸博览会也将于今年9月26日至29日在湖南长沙举办。”钱克明说。

新闻发布会上，湖南省人民政府副省长何报翔进一步介绍，本届中非经贸博览会以“新起点、新机遇、新作为”为主题，将采取线上线下结合的方式举办，聚焦食品农产品、医药健康、基础设施、金融合作等领域。

何报翔说，截至目前，有50个非洲国家驻华使馆、6个国际组织、30个省区市及新疆生产建设兵团、5个计划单列市、900多家中央和地方企业报名参会参展，总人数突破了9700人，规模超过上一届。共征集到合作项目385个，总金额594.6亿美元，涵盖41个非洲国家，项目数量也超过了上一届，覆盖面更广。

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