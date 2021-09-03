新华社华盛顿9月2日电 中国驻美国大使馆发言人2日发表声明说，美国芬太尼滥用问题的根源在其自身，嫁祸于人无益于问题的解决。

声明说，美方绝不能一方面感谢中方支持与帮助，另一方面又企图指责污蔑中方，变本加厉负面炒作，这实属设置合作障碍的错误做法。希望美方正视自身问题，拿出切实可行的解决办法，借鉴国际禁毒经验，维护美国民众的健康福祉。

声明说，毒品是全人类的公害。中国政府始终对毒品问题坚持“零容忍”态度，严厉打击制贩毒等各类毒品犯罪。中方对美国人民经历阿片类物质危机也感同身受，近年来一直在依法、坦诚地协助包括美方在内的国际社会应对芬太尼类物质滥用问题。

声明说，令中方感到失望的是：尽管中方拿出巨大善意和诚意、付出巨大努力和牺牲，尽管中美禁毒合作成果有目共睹，但仍然有个别美国政客和媒体不断炒作“美国芬太尼主要来自中国”“中国芬太尼前体经墨西哥向美国流入”等不实内容。

发言人指出，截至目前，中方从未发现中国已列管易制毒化学品流失至墨西哥的情况，也未曾接到墨方向中方通报查获中方流失的列管化学品。这种不实指责和抹黑是对饱受芬太尼类物质滥用问题侵害的美国家庭的不负责任，是对中美两国广大民众的严重误导，丝毫无助于美国解决其自身的毒品问题。

(责编：徐祥丽、杨牧)