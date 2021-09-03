新华社东京9月3日电（记者郭丹）日本首相菅义伟3日在东京举行的自民党临时高层会上表示，将不参加本月举行的自民党总裁选举。共同社分析说，民众对日本政府应对新冠疫情的表现不满可能是菅义伟主动放弃参选的最主要原因。

菅义伟在会上说：“我在考虑参加自民党总裁选举时，感到同时应对新冠疫情与选举需要非常大的能量，最终我认为二者无法同时兼顾，应该从中选择一项。因此我决定不参加选举。希望能全力应对新冠疫情。”

2日，菅义伟在自民党本部同自民党干事长二阶俊博会谈。二阶俊博3日说，不参加总裁选举是菅义伟考虑再三之后的决断，希望各界能体谅其考量。

日媒说，菅义伟可能在本月底总裁任期期满后，辞去按惯例由执政党党首担任的首相职务。日媒还报道说，疫情一出现反复，菅义伟就颁布紧急状态令或“蔓延防止等重点措施”，但未取得明显效果，菅义伟内阁支持率也不断下滑。

另据日媒报道，自民党总裁选举将于本月29日举行。前外相、自民党前政务调查会长岸田文雄已正式宣布参选，前总务大臣高市早苗也表达了参选意向。

2020年9月14日，菅义伟当选自民党第26任总裁，9月16日当选日本第99任首相。

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