新华社马累9月3日电 专访：情报溯源科学性存疑 公共卫生须依靠科学——访马尔代夫前总统瓦希德

新华社记者唐璐

马尔代夫前总统穆罕默德·瓦希德·哈桑日前接受新华社记者专访时说，美国情报部门最近发布的所谓“新冠病毒溯源调查报告”使用的评估方式不透明，其科学性令人怀疑。

瓦希德说：“涉及全球健康问题时，确保科学和事实是首要任务。收集情报采用的方法不能用于公共健康领域。考虑到情报机构决策过程中使用的评估方法不透明，这份报告具有多少科学性令人怀疑。”

瓦希德说，令人担忧的是，西方媒体使这份报告“更为政治化和具有诽谤性”。一些政客和专家利用这份报告指责中国，其背后动机是胁迫而非寻求合作。

瓦希德表示，美国现今正面临一场前所未有的危机，为缓解国内紧张局势和化解民众指责，美国政客想方设法将国内的愤怒和仇恨转嫁给别国。

瓦希德说，如果能避免将疫情政治化，就可以采取更科学的行动来控制疫情，并将新冠病毒的变异程度降至最低。

中国是第一个采取果断措施应对疫情的国家。“如果所有国家都能采取同样措施，我们就不会面临今天的处境。”瓦希德说。

瓦希德表示，马尔代夫正在为遏制疫情蔓延而努力，感谢中国政府和人民在马尔代夫抗疫中提供的慷慨援助，这不仅加深了两国间的友谊，也夯实了两国未来合作基础。

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