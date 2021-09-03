新华社惠灵顿9月3日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰国家水资源和大气研究所3日报告说，今年6月至8月是新西兰有记录以来最暖的冬天，这种现象与全球气候变化有关。

新西兰位于南半球，季节更替与北半球相反，6月至8月处于冬季。新西兰国家水资源和大气研究所发布的数据显示，2021年冬季新西兰日均气温比有记录以来的历史平均水平高出1.32摄氏度，而去年的冬季日均气温比先前平均水平高1.14摄氏度。

新西兰国家水资源和大气研究所的研究人员认为，多重因素导致今冬新西兰气温升高：今年冬季以来，新西兰遇到了拉尼娜现象，即太平洋中东部海水异常变冷，导致新西兰东部的气压高于往年水平，给该国带来更多北风、东北风和来自亚热带地区的温暖空气。此外今年新西兰部分海岸附近的海水温度高于常年平均水平。

除上述短期因素以外，温室气体排放导致的全球气候变化则是长期影响因素。该机构惠灵顿观测点如今测出的大气中二氧化碳浓度为412ppm（1ppm为百万分之一），明显高出上世纪70年代初期的320ppm。

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