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中国常驻联合国副代表耿爽强调叙化武调查工作应回归《禁化武公约》

2021年09月03日13:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国9月2日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽2日在安理会叙利亚化学武器问题公开会上发言呼吁，解决叙利亚化武问题应坚持对话合作，叙化武调查工作应以事实为依据，以科学为准绳，以客观公正的方式展开。

耿爽说，安理会每月审议一次叙利亚化学武器问题，中方已多次全面清晰地表明立场。他强调，解决叙利亚化武问题，必须坚持对话合作。中方注意到禁化武组织发布的最新月度报告，我们鼓励技秘处与叙利亚方面加强对话，共同解决叙方初始申报等未决问题。希望双方早日就第二十五轮技术性磋商的会期达成共识，稳步推进叙利亚外长与总干事面对面会谈筹备工作，对接好技秘处视察叙利亚科学研究中心的具体安排，就叙利亚一处已申报的化武设施遇袭问题保持沟通。国际社会应为双方对话合作创造有利条件，尊重叙利亚合理关切，避免政治施压。

耿爽强调，解决叙利亚化武问题，必须回归《禁化武公约》框架。各缔约国应维护《公约》的权威性和完整性，对于指称使用化武事件，应严格依照《公约》以及相关核查附件的规定，秉持客观、公正、专业的原则开展调查和处理。基于上述立场，中方坚持认为调查鉴定组的成立超出《公约》授权，对其工作方法、程序及人员构成始终存在关切。中方敦促各缔约国遵循多边主义原则，加强对话协商，减少政治对抗，共同为禁化武组织恢复正常工作创造有利条件，营造良好氛围。

(责编：燕勐、常红)

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