中国驻韩国大使邢海明在第二届“新时代中国大讲堂”开班仪式上发表特别演讲。中国驻韩国大使馆供图

人民网首尔9月3日电 （记者马菲）第二届“新时代中国大讲堂”1日以线上线下结合的方式在首尔举办开班仪式。中国驻韩国大使邢海明在仪式上发表特别演讲，韩国前国务总理郑云灿、共同民主党前国会议员崔原植、长安大学校长金台镒、韩中文化友好协会会长曲欢、一带一路研究院理事长崔载千及部分学员代表线下出席。

“新时代中国大讲堂”由中国驻韩国大使馆和韩中文化友好协会共同主办，自2020年以来连续举办两届，主要面向韩国政治、经济、媒体界精英介绍中国经济、社会、历史文化传统等全方位的发展面貌。

邢海明表示，中韩建交29年来，两国成为名副其实的战略合作伙伴。今明两年是“中韩文化交流年”，明年将迎来建交30周年。中方愿同韩方一道努力，推动中韩关系不断迈上新台阶。中国坚持精准疫情管控与广泛接种疫苗并行的“双保险”策略，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。中国高度重视并积极参与全球新冠溯源科学合作，愿同国际社会一道，反对政治溯源，共同维护溯源研究的科学性。

邢海明说，北京冬奥会各项筹备工作已进入最后冲刺阶段。中方在冬奥会全过程中，始终秉持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥，将确保北京冬奥会成为一届简约、安全、精彩的盛会。中方呼吁有关方立即停止借奥林匹克运动搞政治操弄，不要站在各国运动员和冬奥运动爱好者的对立面。

邢海明表示，9月2日中韩两国将举行第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式，交接109位烈士遗骸。这对深化两国互信，增进双方人民间感情具有重要意义。希望双方心怀遗骸交接过程中积累的友好情谊，推动中韩关系在未来30年实现更大更好发展。

郑云灿表示，韩国人对中国和中国人有着无尽的好奇心。在中韩建交之前，我就访问过中国，同中国的很多学者有过交流，深切体会到中国的地大物博，人心宽广。今天的中国能够成为世界强国，得益于中国坚实的制度、习俗、传统、价值观等文化基础，值得韩国学习借鉴。

金台镒表示，韩民众曾一度对中国缺乏了解，认为中国如同隐藏在竹林中的神秘之国、黑暗之国。随着时代变化，韩民众对中国的认识趋于全面、客观。当前韩中民间存在一些矛盾，要解决这些问题，韩方应先学会正确看待中国。希望双方共同努力，开展好彼此间公共外交。

活动现场，嘉宾们一同参观了北京冬奥会图片展，观看了北京冬奥会视频宣传片。

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