人民网华盛顿9月2日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2021年9月2日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊39519808例，死亡643457例。过去24小时，美国新增确诊180826例，新增死亡1748例。

世界卫生组织宣布，其正在监测一种名为“Mu”的新冠病毒变异毒株，该毒株于1月在哥伦比亚首次被发现。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇2日表示，“Mu”毒株“不会立刻对美国构成直接威胁”。“我们正在关注它，会认真对待这一切，但我们不认为它现在是一个直接威胁。”福奇说，美国目前99%以上的新增确诊病例都是感染德尔塔毒株，“Mu”毒株在美国“远没有占据主导地位”。

美国有线电视新闻网报道说，美国儿科医学会的数据显示，8月5日至8月26日的三周，美国有超过50万儿童感染新冠肺炎。随着美国各地学校开学，儿童返校上课，人们担忧相关的疫情安全风险，美国卫生专家称，佩戴口罩是一种能有效防止感染的工具。

然而，美国部分地区仍在为是否需要强制佩戴口罩争论不休。

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