人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国半年浪费1500万剂新冠疫苗

2021年09月03日09:00 | 来源：新华网
小字号

　　美国疾病控制和预防中心9月1日发布数据显示，今年3月1日以来，美国浪费了至少1510万剂新冠疫苗，远远多于先前统计的浪费数量，实际可能更多。

　　据美国全国广播公司网站报道，美国疾控中心根据多州政府、药店和其他疫苗接种机构反映情况得出上述数据。数据未包含阿肯色州、康涅狄格州等至少7个州以及国防部、监狱管理局等多个联邦机构的数据。

　　美国疾控中心没有说明造成这些疫苗浪费的原因。通常而言，容器破损、稀释剂量错误、冷藏设备故障等原因都可能造成疫苗浪费。

　　美国疾控中心一名发言人说，相比已完成接种的数量，美国所浪费的新冠疫苗占比非常低。然而，全国广播公司报道说，美国浪费的疫苗甚至超过一些国家全国接种的新冠疫苗数量。报道援引数据说，格鲁吉亚490万人口只接种了110万剂疫苗，而尼泊尔3000多万人口只接种了970万剂疫苗。

　　英国约克大学卫生政策教授蒂姆·多兰说，“这是一个涉及公平的问题”，一个非常富裕的国家有资源获得疫苗却扔掉“大量”疫苗，而其他真正有需要的国家却无法得到疫苗。

　　英国华威大学研究传染病防治公平问题的副教授莎丽法·塞卡拉拉说，不少非洲国家只有不到5%的人口接种新冠疫苗，而美国却白白浪费这么多疫苗，这是一个“悲剧”。

　　进入8月以来，随着新冠病毒德尔塔毒株传播，美国疫情显著反弹，对疫苗的需求也明显增长。即便如此，数据显示美国8月仍浪费了至少380万剂疫苗。

　　美国食品和药物管理局8月批准免疫功能不全者接种两剂疫苗后再接种一剂加强针。该机构和美国疾控中心目前在考虑是否批准普通人群接种加强针。（袁原）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部