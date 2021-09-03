美国疾病控制和预防中心9月1日发布数据显示，今年3月1日以来，美国浪费了至少1510万剂新冠疫苗，远远多于先前统计的浪费数量，实际可能更多。

据美国全国广播公司网站报道，美国疾控中心根据多州政府、药店和其他疫苗接种机构反映情况得出上述数据。数据未包含阿肯色州、康涅狄格州等至少7个州以及国防部、监狱管理局等多个联邦机构的数据。

美国疾控中心没有说明造成这些疫苗浪费的原因。通常而言，容器破损、稀释剂量错误、冷藏设备故障等原因都可能造成疫苗浪费。

美国疾控中心一名发言人说，相比已完成接种的数量，美国所浪费的新冠疫苗占比非常低。然而，全国广播公司报道说，美国浪费的疫苗甚至超过一些国家全国接种的新冠疫苗数量。报道援引数据说，格鲁吉亚490万人口只接种了110万剂疫苗，而尼泊尔3000多万人口只接种了970万剂疫苗。

英国约克大学卫生政策教授蒂姆·多兰说，“这是一个涉及公平的问题”，一个非常富裕的国家有资源获得疫苗却扔掉“大量”疫苗，而其他真正有需要的国家却无法得到疫苗。

英国华威大学研究传染病防治公平问题的副教授莎丽法·塞卡拉拉说，不少非洲国家只有不到5%的人口接种新冠疫苗，而美国却白白浪费这么多疫苗，这是一个“悲剧”。

进入8月以来，随着新冠病毒德尔塔毒株传播，美国疫情显著反弹，对疫苗的需求也明显增长。即便如此，数据显示美国8月仍浪费了至少380万剂疫苗。

美国食品和药物管理局8月批准免疫功能不全者接种两剂疫苗后再接种一剂加强针。该机构和美国疾控中心目前在考虑是否批准普通人群接种加强针。（袁原）（新华社专特稿）

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