印度政府允许更多学校部分恢复面授课程，更多学生1日重返教室，结束近18个月的停课状态。

然而，印度疫情眼下有反弹迹象，一些家长不愿让孩子返校，但不少学生因停课成绩下滑。

【家长紧张】

据美联社报道，印度至少6个邦的中小学和高校防疫措施已就位，将在9月逐步复课。首都新德里要求所有教职人员接种新冠疫苗，把班级人数限制在原有规模的50%，学生须间隔落座，课桌须消毒。

新德里首批复课的是九至十二年级学生，但不强制返校。一些家长对前一波疫情心有余悸，表示不会让孩子去学校上课。

纳利妮·乔汉的丈夫去年因感染新冠病毒去世。她说，伤痛让人不愿外出。“我们不去商场，不去购物，为什么现在能去学校？”

印度今年早些时候疫情肆虐，民众日常生活几乎停滞，数千万人染疫，数十万人病亡。这波疫情5月达到峰值，单日新增确诊病例一度超过40万例。

如今，日常生活正逐渐恢复正常。多个邦上月恢复某些年龄段学生的面授课程。

北方邦的学校1日迎接一至五年级学生入学，高年级学生上月已经复课。托希·基肖尔·斯里瓦斯塔瓦说，她会观望一阵，再决定是否送一年级的儿子去学校。

这名家长说：“医生预期有第三波疫情，这种情况下送孩子返校可能有害。”

【学业倒退】

印度8月28日报告单日新增新冠确诊病例4.6万例，创近两个月来新高。一些人认为，在病例攀升的情况下复课有风险。另一种观点是，儿童感染新冠可能性低，而无法上网课的贫困学生急需重回教室。

按照联合国儿童基金会的说法，印度仅四分之一儿童能使用电子产品上网。来自印度中央广场基金会的沙薇塔·夏尔马·库克雷贾认为，网络教学加剧了不平等。

库克雷贾说，一些孩子在疫情期间“借助智能手机、便携电脑继续学习”，另一些孩子却“失学一年多”。

印度阿齐姆·普雷姆吉大学调查1.6万多名学童，于1月公布调查结果，发现92%的儿童丧失描述图画、书写短句等关键语言技能，82%的孩子忘记前一年学到的基本数学技能。

印度东北部曼尼普尔邦乡村教师吉塞姆·拉曼见证这类状况。他供职的小学停课后因缺乏设备，无法开办网课，学生无课可上。

今年年初学生短暂返校后，拉曼发现他们几乎忘光了之前所学的一切。他痛心疾首：“这些孩子的未来可能就这样毁了。”（陈丹）（新华社专特稿）

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