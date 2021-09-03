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塔利班说不会武力夺取阿富汗“最后一省”

2021年09月03日08:59 | 来源：新华网
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　　阿富汗塔利班9月1日说，不会以武力夺取潘杰希尔省，希望经由谈判，化解与当地抵抗势力的矛盾。

　　潘杰希尔位于阿富汗首都喀布尔东北方向大约120公里处，是塔利班唯一一个还未攻下的省份。

　　一些媒体早些时候报道，占据潘杰希尔的全国抵抗阵线说与塔利班谈判无果，后者打算发动军事进攻夺取这一地区。

　　阿富汗塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆1日告诉俄罗斯卫星通讯社，塔利班不打算动武，而是多次试图与全国抵抗阵线达成协议，但迄今没有取得成果，仍存在一些困难。

　　他说，塔利班“希望借助对话解决问题……（找到）和平方案是当务之急”。

　　路透社报道，塔利班已经包围潘杰希尔。塔利班一名领导人1日呼吁全国抵抗阵线“放下武器”。后者当天声明，将继续抵抗塔利班。

　　塔利班8月15日占领喀布尔后，前北方联盟成员和其他一些反塔利班武装在潘杰希尔组建阿富汗全国抵抗阵线，由前北方联盟领导人艾哈迈德·沙阿·马苏德之子艾哈迈德·马苏德和副总统阿姆鲁拉·萨利赫领导。

　　1996年，塔利班首次夺取阿富汗全国政权，反塔利班的各派武装组建北方联盟，依托易守难攻的潘杰希尔山谷，抵抗塔利班。美国2001年发动阿富汗战争后，北方联盟是对塔利班政权作战的地面部队主力。

　　全国抵抗阵线发言人阿里·迈萨姆·纳扎里8月23日表示，全国抵抗阵线准备好为保卫潘杰希尔而战，但愿意与塔利班和谈。（安晓萌）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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