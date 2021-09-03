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伊朗：恢复核协议谈判或需等待“两三个月”

2021年09月03日08:58 | 来源：新华网
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　　伊朗新任外交部长8月31日接受采访时表示，由于新一届政府组建需要时间，美国与伊朗就恢复履行伊朗核问题全面协议的谈判可能“两三个月后”才能重启。法国和德国呼吁伊朗尽快重返谈判桌。

　　伊朗国家电视台当晚播出对伊朗外长侯赛因·阿米尔－阿卜杜拉希扬的采访。他说：“另一方完全明白，新政府组建并开始制定决策需要两到三个月。”

　　阿米尔－阿卜杜拉希扬说：“我们不是想离开谈判桌……（伊朗）政府认为，真正的谈判需要谈出切实成果，使伊朗的国家权利获得保障。”

　　法国外长让－伊夫·勒德里昂9月1日与阿米尔－阿卜杜拉希扬通电话。法国外交部发言人说，勒德里昂“强调了立即恢复谈判的重要性和紧迫性”。德国外交部发言人在记者会上说，需要“尽快恢复”谈判，“我们已经做好准备，但时间窗口不会无限期开放”。

　　美国政府2015年单方面退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊朗的制裁。在美方拒绝重返核协议的情况下，伊方逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　拜登今年初就任美国总统，表示愿意重返伊核协议。协议相关方今年4月开始在奥地利首都维也纳举行会谈，希望促成美国和伊朗恢复履约。会谈已经举行6轮，伊美仍有分歧，6月中断至今。

　　伊朗新当选总统易卜拉欣·莱希8月就职，新政府指认拜登在伊核协议问题上延续上届美国政府的“失败政策”。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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