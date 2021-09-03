人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国快递自提柜在法国正式启用

2021年09月03日08:54 | 来源：人民网-国际频道
小字号
位于法国巴黎20区一家自助洗衣店内的快递自提柜。菜鸟国际供图
位于法国巴黎20区一家自助洗衣店内的快递自提柜。菜鸟国际供图

人民网巴黎9月2日电（记者刘玲玲）中国智慧物流平台菜鸟网络联手速卖通在法国首都巴黎设立的首批快递自提柜2日正式启用。该批自提柜共计60台，主要设置在巴黎核心商业区和景区。预计今年年底前，菜鸟与速卖通将在法国全境设置650组自建自提柜。

据介绍，除自建自提柜外，菜鸟也联合合作伙伴为海外消费者提供自提柜及自提点取货服务。在法国，菜鸟与速卖通的自提网络已能覆盖巴黎95%以上的消费者。法国消费者也越来越熟悉“自提”这种新的取货方式。

根据《2020-2025年法国电子商务市场增长、趋势和预测》的数据，预计到2025年，法国电商市场的规模将达到2035.7亿美元，其中2020年至2025年的复合增长率为10.04％。另有数据显示，法国6600多万人口中，约80%的消费者表示愿意尝试跨境网购，可见跨境电商的未来潜力。

“欧洲消费者非常喜欢中国商品，由于疫情影响，海外消费更多转到线上，这让跨境电商持续火爆。自提柜提供了无接触式的取件模式，在本地市场受到欢迎。”菜鸟欧洲区域负责人卜华表示，法国消费者非常喜欢中国商品，预计今年双十一会有更多包裹从中国发往法国。

(责编：燕勐、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部