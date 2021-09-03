位于法国巴黎20区一家自助洗衣店内的快递自提柜。菜鸟国际供图

人民网巴黎9月2日电（记者刘玲玲）中国智慧物流平台菜鸟网络联手速卖通在法国首都巴黎设立的首批快递自提柜2日正式启用。该批自提柜共计60台，主要设置在巴黎核心商业区和景区。预计今年年底前，菜鸟与速卖通将在法国全境设置650组自建自提柜。

据介绍，除自建自提柜外，菜鸟也联合合作伙伴为海外消费者提供自提柜及自提点取货服务。在法国，菜鸟与速卖通的自提网络已能覆盖巴黎95%以上的消费者。法国消费者也越来越熟悉“自提”这种新的取货方式。

根据《2020-2025年法国电子商务市场增长、趋势和预测》的数据，预计到2025年，法国电商市场的规模将达到2035.7亿美元，其中2020年至2025年的复合增长率为10.04％。另有数据显示，法国6600多万人口中，约80%的消费者表示愿意尝试跨境网购，可见跨境电商的未来潜力。

“欧洲消费者非常喜欢中国商品，由于疫情影响，海外消费更多转到线上，这让跨境电商持续火爆。自提柜提供了无接触式的取件模式，在本地市场受到欢迎。”菜鸟欧洲区域负责人卜华表示，法国消费者非常喜欢中国商品，预计今年双十一会有更多包裹从中国发往法国。

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