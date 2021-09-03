人民网约翰内斯堡9月2日电 （记者王磊）南非内阁日前批准将全国灾难状态延长至10月15日，总统府部长蒙德利·冈古贝尔表示，尽管新冠肺炎新增确诊病例和死亡病例都在下降，但感染繁殖率在上升。

为应对新冠肺炎疫情，南非于2020年3月15日宣布全国进入灾难状态。虽然国家灾害状态最初设定于2020年6月15日失效，但该国法律规定合作治理和传统事务部部长可在失效前通过政府公告将其延长一个月。

蒙德利·冈古贝尔表示，政府正在考虑签发疫苗护照，以此作为遏制新冠疫情的方法之一。南非政府还计划在2021年12月31日之前为4000万人接种疫苗，以实现群体免疫。

卫生部长法赫拉此前曾表示，南非尚未结束第三波疫情，但很可能于11月份迎来第四波疫情，两波疫情如果重叠的话将给本国医疗卫生系统带来巨大压力。

据南非卫生部最新数据，9月1日单日南非确诊9544例，累计确诊2787203例。死亡人数已达82496人（新增235人），而康复人数则升至2560605人。

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