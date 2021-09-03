人民网华盛顿9月2日电（记者张梦旭）据美国《纽约时报》2日报道，飓风艾达带来的历史性暴雨袭击了美国东北部，在纽约州、新泽西州、宾夕法尼亚州和康涅狄格州造成至少43人死亡，超过150000户家庭断电。

纽约州官员说，有14人被洪水困在地下公寓内死亡。其他人被困在他们的汽车内。警方称，纽约市死者的年龄从2岁男孩到86岁不等。纽约州州长霍赫尔在视察纽约市后说，纽约市中央公园一小时内的降雨达到8厘米，打破了一个星期前创下的记录。她说，这表明此类灾难性事件不再是“不可预见的”，纽约市和纽约州需要有所准备。

新泽西州州长菲利普·墨菲2日下午宣布，该州至少有23人死亡。宾夕法尼亚州最大城市费城部分地区也被洪水淹没，全城约数万人断电。美国总统拜登在白宫向新泽西州、纽约州和当地其它州的州长保证提供紧急援助，并向罹难者的家人表示哀悼。

拜登同时指出，极端的风暴和西部野火的燃烧都提醒人们，气候变化已经出现了。他敦促国会通过他提出的基础建设议案，该议案包括治理气候变化的措施。

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