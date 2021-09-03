新华社乌兰巴托9月2日电（记者阿斯钢 苏力雅）据蒙古国卫生部2日发布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例3805例，为疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录，累计确诊221351例。

数据显示，蒙古国自8月中旬以来单日新增确诊病例数居高不下，疫情在首都乌兰巴托和各省迅速蔓延。其中，西部科布多省累计确诊病例数接近当地人口数量的10%。据蒙古国卫生部数据，由于收治新冠患者的定点医院床位短缺等问题，超过2万名轻症患者在社区医疗机构指导下居家隔离治疗。

蒙古国医学专家表示，该国新冠疫情日趋严峻与变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延、人员流动加大、聚集性活动增多等密切相关。当前正值开学季，疫情传播风险进一步加大，专家呼吁家长不要带孩子去人员密集的场所。

截至目前，蒙古国约340万人口中的68.9%已接种至少一剂新冠疫苗，64.5%已完成两剂疫苗接种。该国卫生部已启动第三剂新冠疫苗接种。

蒙古国政府8月底决定将全国高度警戒状态延长至12月31日。除成吉思汗国际机场外，其他口岸在今年年底前禁止游客通行。

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