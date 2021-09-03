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民调显示德国社民党支持率领先

2021年09月03日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社柏林9月2日电（记者张远）德国电视一台2日公布的最新民调显示，德国社会民主党（社民党）的支持率大幅上升，领先于现任总理默克尔所在的联盟党。

　　德国联邦议院选举将于9月26日举行。民调显示，如果选举在5日举行，社民党将获得25%的选票，较上月上升7个百分点。由基督教民主联盟和其姊妹党基督教社会联盟组成的联盟党将获得20%的选票，较上月下跌7个百分点。此外，绿党、自由民主党、德国选择党的支持率分别为16%、13%、12%。

　　分析人士认为，社民党现阶段支持率快速攀升与其所推总理候选人奥拉夫·肖尔茨的个人表现有较大关联。肖尔茨现任联邦政府副总理兼财政部长，在近期的电视辩论、7月中旬德国中部洪灾、阿富汗问题上均表现沉稳。

　　相较肖尔茨，联盟党的总理候选人阿明·拉舍特此前在考察洪灾现场时的表现给其形象造成负面影响。绿党总理候选人安娜莱娜·贝尔伯克因卷入学历造假、著书抄袭等风波，支持率也在下降。

　　目前在德国联邦议院拥有席位的政党分别是联盟党、社民党、德国选择党、自由民主党、左翼党和绿党。按照选举规则，在德国联邦议院选举中得票率最高的政党拥有优先组阁权。

(责编：崔越、刘洁妍)

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