新华社维也纳9月2日电（记者于涛）两场中国主题新书推介会1日在奥地利首都维也纳举行。奥地利前总统、奥中友协主席菲舍尔和中国驻奥地利大使李晓驷出席活动。

1日晚间，奥中友协常务副主席卡明斯基三本关于中国主题的新书推介会在维也纳世界博物馆举行。卡明斯基近50年来80多次访华，撰写或编纂出版80多部有关中国历史、文化、政治、经济、艺术、风土人情的书籍，从不同角度展现中国图景，为欧洲及奥地利读者“读懂中国”提供了渠道。

这次推介的新书包括《中国礼仪——外国人须知》《中国崛起》和《中国往事》。《中国礼仪——外国人须知》主要介绍中欧、中奥在交往礼节上的异同，以帮助欧洲人了解中国人的日常礼节、风俗习惯；《中国崛起》以不同人物的生平传记串联起中国近50年的发展，努力澄清许多对华偏见和误解，以帮助读者更加全面理解中国发展；《中国往事》是48名作者的文集，从古代中国的照片，到在上海躲避纳粹迫害的奥地利人的命运，以及政治、经济、科学、文化各领域人士访华经历和印象，通过新旧对比，反映中国发生的巨大变化。

当晚，奥地利伊贡·马茨纳城市研究所“城市论坛”《中奥关系50年——城镇化思考》新书推介会在维也纳的下奥地利宫举行。该书从政治、经济、社会等多角度记录50年来中奥关系发展成就，探讨有待共同解决的问题，并在中国实施“十四五”规划和努力实现第二个百年奋斗目标的大背景下，对中奥城镇化发展进行了研究和探讨。

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