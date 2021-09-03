新华社开罗9月2日电（记者吴丹妮 马哈茂德·富利）埃及、约旦和巴勒斯坦三国领导人2日在埃及首都开罗举行会议，商讨恢复巴勒斯坦和以色列和平进程，推动解决双方长期冲突等事宜。

埃及总统府发言人巴萨姆·拉迪在一份声明中说，埃及总统塞西、巴勒斯坦国总统阿巴斯和约旦国王阿卜杜拉二世当天举行闭门会议，随后率各自代表团参加会议，就与巴勒斯坦事业相关的一些问题协调立场和看法。会议强调，必须尽一切努力恢复巴以和平进程和双边谈判，巴以问题得不到解决将给整个地区安全与稳定带来严重后果。

声明说，塞西提出了埃方关于恢复巴以和平进程、稳定和重建加沙地带的愿景，强调应通过结束约旦河西岸和加沙地带之间长期存在的分歧实现巴勒斯坦人内部团结，认为这是建立独立的巴勒斯坦国的先决条件。阿巴斯和阿卜杜拉二世对埃及在支持巴勒斯坦事业方面所作努力表示赞赏。

声明说，三国领导人认为应努力实现巴勒斯坦人民的所有合法权利和愿望。会议重申，埃及和约旦支持建立一个以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

今年5月，以色列与巴勒斯坦加沙地带武装组织之间爆发严重冲突，导致巴以双方大量人员伤亡，引发国际社会严重关切。在埃及斡旋下，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列达成停火协议，于5月21日正式停火。

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