我们对中国在改革开放、脱贫攻坚等经济社会发展的各个方面取得的成就表示由衷的钦佩。特别是在改善民生方面，中国共产党带领中国人民全面建成小康社会，再次证明了中国共产党是一切为了人民的政党。中国共产党执政为民的理念值得包括非国大在内的世界各国政党学习。非国大和中国共产党都已走过百年历程，在新的百年征程中，非国大愿与中国共产党在各领域深化并拓展合作，共同推进全球多边合作，促进世界和平发展，为创造美丽和谐的世界作出新的贡献。

——南非非国大主席、总统拉马福萨

中国共产党在100年的奋斗历程中，在实现国家繁荣发展、人民生活幸福方面取得了不俗的成绩，是亚非拉广大发展中国家政党学习的榜样。中国共产党还乐于通过交流、合作与世界各国政党分享其在奋斗历程中取得的宝贵经验。我们希望借鉴中国共产党在脱贫攻坚领域的经验，解决苏丹目前面临的贫困问题，通过深化与中国共产党的合作，促进苏中两国共同发展。

——苏丹正义与平等运动副主席、苏丹社会发展部部长艾哈迈德·巴希特

在中国共产党领导下，中国在各领域取得了实实在在的进步和发展，创造了诸多奇迹。多年来，中国共产党积累了成功的发展和治理经验，为其他国家政党树立了榜样。目前，人类正面临着包括气候变化在内的许多重大挑战，世界各国政党应加强合作，共同应对挑战。

——阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法

中共十八大以来，习近平总书记提出了构建人类命运共同体理念，倡导共建“一带一路”，并致力于推动构建新型国际关系，这为包括柬埔寨在内的东盟国家和人民带来了实实在在的福祉，促进了东盟和整个世界的和平与发展。同时，中国共产党带领中国在反腐、减贫和抗击新冠肺炎疫情等方面取得了巨大成就，给全世界的发展中国家树立了榜样。

——柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒

中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，让民众的获得感、幸福感、安全感不断增强。在中国共产党成立100周年之际，中国全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，是人类减贫史上的伟大成就。各国政党应携起手来，共同促进世界繁荣，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，让各国人民过上更加幸福的美好生活。

——日本市民团体“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景

在中国共产党的领导下，中国人民已经找到一条符合自身实际的发展道路。9500多万名中共党员致力于为人民谋幸福，为国家谋发展。在当前全球抗击新冠肺炎疫情的过程中，中国积极与各国分享防疫经验，向有需要的国家提供支持和帮助，彰显了构建人类命运共同体的深刻内涵，为建立一个更加和谐的人类社会贡献了中国力量。

——德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克

中国共产党在领导中国实现经济快速发展的同时，根据自身国情在实践中进一步完善了具有鲜明特色的国家治理体系，并用发展成就证明了这一模式的独特价值。未来，我相信中国共产党必将继续开拓创新，为世界各国政党的发展提供更多可借鉴的经验。

——巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼

在全球抗击新冠肺炎疫情过程中，中国的作用至关重要。中国以实际行动证明，多边合作是实现全球发展和维护人类共同利益的最有效方式。各国各政党应结合自身特点制定发展方案，走适合本国国情的发展道路，并积极通过友好合作实现共赢。

——巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯

（综合本报记者邹松、杨迅、苏航、刘融、赵益普、刘军国、花放、程是颉、李晓骁采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年09月03日 17 版）

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