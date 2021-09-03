新华社北京9月2日电 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪2日应约视频会见美国总统气候问题特使克里。

杨洁篪表示，一段时间以来，由于美方采取一系列干涉中国内政、损害中方利益的严重错误行径，中美关系遭遇严重困难。中方对这些行为坚决反对、更坚决应对。中美对抗不符合任何一方的利益。中美还是要相互尊重，和平共处，妥处分歧，互利共赢，这符合中美两国人民和世界各国人民根本利益。希望美方从中美共同利益和美国自身长远利益出发，切实纠正错误做法，客观理性地看待中国和中美关系，尊重中国政治制度和发展道路，奉行理智务实的对华政策，同中方一道推动中美关系早日重返正轨。

杨洁篪说，中方对同美方沟通对话和务实合作秉持开放态度。中美可以加强在气变、疫情防控、经济复苏等广泛双边领域以及一系列重大国际地区问题上的沟通、协调与合作。同时，合作必须是双向、互利的。

杨洁篪说，中国正在贯彻新发展理念。中方高度重视应对气候变化问题，已经采取了一系列应对气候变化的重大战略决策和有力举措，展示了积极、坚定的态度。中国尊重各国的发展权和选择权，中国自身的发展权和选择权也必须得到尊重。我们愿同美方加强气候变化政策交流和务实合作，促进《巴黎协定》全面有效实施。

克里表示，美中关系对两国和世界都非常重要，两国携手合作成就了《巴黎协定》。美方愿以相互尊重的方式与中方加强对话合作，共同应对气候变化，为两国关系改善发展注入动力。

《 人民日报 》（ 2021年09月03日 03 版）

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