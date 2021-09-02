新华社北京9月2日电

在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞

（2021年9月2日）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的各位来宾，

女士们，先生们，朋友们：

大家好！我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人名义，向参加2021年中国国际服务贸易交易会的所有嘉宾，表示热烈的欢迎和诚挚的问候！

本届服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，相信在各方积极参与下，将成为一届特色鲜明、富有成效的盛会。

服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用。我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。

我们将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区；我们将扩大合作空间，加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持，同世界共享中国技术发展成果；我们将加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区；我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

女士们、先生们、朋友们！

让我们携手抗疫、共克时艰，坚持用和平、发展、合作、共赢的“金钥匙”，破解当前世界经济、国际贸易和投资面临的问题，共创更加美好的未来！

谢谢大家。

(责编：徐祥丽、常红)