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韩正同美国总统气候问题特使克里举行视频会见

2021年09月02日15:11 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月2日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正2日在北京通过视频方式会见来华访问的美国总统气候问题特使克里。

　　韩正表示，中国在应对气候变化方面作出了巨大努力，也取得了显著成效。习近平主席提出的中国力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标愿景，体现了中国坚决履行《巴黎协定》、持续强化应对气候变化的行动和决心，以及中国对推动构建人类命运共同体的责任与担当。在应对气候变化问题上，中国一直是言必信、行必果。

　　韩正指出，中美应对气候变化合作要回归到《巴黎协定》这一重要基础上来。希望双方聚焦落实《中美应对气候危机联合声明》，在《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的目标、原则下继续努力，为全球应对气候变化作出贡献。应对气候变化是中美合作的重要组成部分，必须以信任为前提。希望美方按照两国元首通话精神，为双方应对气候变化合作创造良好氛围。

　　克里表示，美中应保持建设性接触，共同应对全球性挑战。美方认同中国为应对气候变化所作巨大努力，愿与中方加强接触沟通，加紧落实《巴黎协定》，共同应对全球气候变化威胁。

(责编：燕勐、崔越)

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