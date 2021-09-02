新华社基加利9月1日电 通讯：“我对中国医生有信心”——中国医疗队为卢旺达患者带来希望

新华社记者吉莉

26岁的卢旺达患者马蒂·图里努穆雷米安静地坐在病床上等待手术。他告诉记者，生病一年半了，与他患有相同病症的一个同事建议他来马萨卡医院找中国医生。“我同事做完手术后第三天就出院了，我对中国医生有信心。”

“这里有太多人需要帮助了。”中国（内蒙古）第21批援卢旺达医疗队队长吴耀说。2020年12月，医疗队抵达卢旺达。15名队员中有12名医护人员，涵盖了普外科、中医科、内科、麻醉科、妇产科、口腔科等科室。10名队员在首都基加利市郊的马萨卡医院工作，5名队员在位于东方省的基本戈医院工作。

马萨卡医院坐落于首都基加利市郊的马萨卡镇。上午10时，医院大厅已经坐满了前来问诊的患者，当天外科、妇产科的中国医生都有数台手术安排。

“马萨卡医院当地医生以全科医生为主，没有外科、骨科等专科大夫，当地人每天早早便排起了长队专门来找中国医疗队的专家看病。”吴耀感叹，卢旺达全国只有一个胸外科大夫，骨科大夫不超过30名，很多病人因为得不到及时救治，落下终身残疾。

担任医疗队翻译的冯凯告诉记者，因为当地医疗水平有限，骨折病人往往要等3至6个月、甚至更长时间才能得到诊治。因为中国医生的到来，一些骨折或疝气患者可以直接从社区卫生中心转诊到马萨卡医院，得到及时有效的救治。口腔科方面，中国医生掌握根管治疗技术，为许多患者带来了更有效的治疗。

马萨卡医院院长戴马史塞尼·哈纽维姆弗拉被中国医生的敬业精神打动：“每当有病人需要他们时，即使在晚上和周末他们都会赶来。”他说，中国医生不仅全力救治病患，还给当地医学领域带来积极变化，“他们培训我们的医生，尤其是实习医生和初级医生，将宝贵经验传授给我们。”

外科护士玛丽·艾梅·乌维拉吉耶作为中国医疗队的当地同事，工作之外还扮演当地人与中国医生翻译沟通的桥梁角色。她真诚地告诉记者：“我感谢中国医生。只要有病人，他们就会帮助病人得到优质的医疗服务。”她特别强调，自从中国医生来了以后，医院的医疗服务质量得到了很大改善。

8个月来，医疗队诊治各类患者超过4300人次，完成手术360例，成功抢救了25名危重患者。与此同时，他们还为中资企业员工和在卢同胞提供日常诊疗、在线咨询以及健康教育。

今年7月，卢旺达遭遇第四波新冠疫情，而这也是自去年3月疫情暴发以来最严重的一波。中资机构人员以及当地华侨华人确诊病例持续上升，一家中企相继有6名员工被感染。曾经援鄂抗击疫情的白岭晓医生具有丰富的新冠治疗经验，她根据患者的每日情况及时调整用药，并给予生活上的健康指导。经过一个多月的专业治疗，这些员工已全部康复。

中企员工纷纷表示：“中国医疗队是我们的坚强后盾。”

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