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世卫组织和德国联合设立大流行病和流行病信息中心

2021年09月02日14:00 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦9月1日电　世界卫生组织1日发布公报说，该组织和德国联合设立的世卫组织大流行病和流行病信息中心当天在柏林举行揭幕仪式。

　　公报说，该中心隶属于世卫组织突发卫生事件规划部门，任务是进一步收集关键数据；开发最先进的分析工具和风险分析预测模型；联通世界各地相关领域的实践群体。此外，该中心还将支持各国公共卫生专家和决策者的工作，提供预测、识别和评估大流行病和流行病风险所需的工具，以便能迅速做出决定，预防和应对未来的突发公共卫生事件。据悉，德国向该中心提供了1亿美元的初始资金。

　　公报还说，世界需要能够发现具有大流行潜力的“新事件”，并实时监测疾病控制措施，以建立有效的大流行病和流行病风险管理。该中心将发挥关键作用，利用数据科学的创新手段开展公共卫生监测和应对工作，并创建体系，由此推动在全球范围内分享及扩大相关领域的专业知识。

　　世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安说，尽管进行了数十年的投资，新冠疫情显示，世界预测、识别、评估和应对威胁全球人民的疫情的能力仍存在巨大差距。他说，世卫组织大流行病和流行病信息中心旨在填补这些缺口，促进协作和分享，并保护世界今后免受此类危机的影响。

(责编：燕勐、崔越)

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