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美乌总统讨论双边关系和安全合作问题

2021年09月02日13:59 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿9月1日电（记者刘品然）美国总统拜登1日与到访的乌克兰总统泽连斯基会晤，双方讨论了美乌关系和安全合作问题。

　　拜登和泽连斯基会晤前在白宫椭圆形办公室与记者见面。拜登说，美国坚定致力于维护乌克兰的主权与领土完整，支持乌克兰提出的“欧洲-大西洋愿景”计划。美方将为乌克兰提供6000万美元的安全援助。

　　泽连斯基说，他将与拜登讨论乌克兰东部顿巴斯地区问题、克里米亚问题和黑海地区安全局势、“北溪-2”天然气管道项目以及乌克兰加入北约等议题。

　　根据当天公布的美乌战略伙伴关系联合声明，美国将向乌克兰提供的安全援助包括提供“标枪”反坦克导弹和其它防御性武器装备。此外，美乌还建立了“战略防务框架”机制以提升防务与安全合作。声明内容还涉及两国在能源、气候、应对疫情和经贸领域的合作，双方共同应对“北溪-2”项目的影响以及美国支持乌克兰国内改革和打击腐败等。

　　在访美前接受《华盛顿邮报》等媒体采访时，泽连斯基就西方国家对乌克兰加入北约采取模棱两可的态度表示失望。

(责编：燕勐、崔越)

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