新华社多哈9月1日电（记者杨元勇）荷兰外交大臣卡格1日在卡塔尔首都多哈说，荷兰决定将驻阿富汗使馆搬迁到卡塔尔。

卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德当天与来访的卡格举行会谈。在双方随后举行的联合记者会上，卡格表示，荷兰已经向卡塔尔提出请求，希望卡塔尔同意荷兰将驻阿富汗使馆搬迁到卡塔尔并提供方便，以便使馆重新开展工作。

卡格说，她与穆罕默德讨论了继续向阿富汗人民提供人道主义援助的重要性。她认为，阿富汗的稳定不仅对地区国家非常重要，对欧洲国家也同样重要。

穆罕默德说，在外国军队撤出阿富汗后，卡塔尔将继续提供方便，以便在阿富汗的外国公民安全离开。他说：“卡塔尔的作用就是在塔利班和美国之间、在阿富汗各方之间充当中立中间人的角色。”

卡塔尔与阿富汗塔利班联系密切，塔利班在多哈设有政治办事处。

8月15日，阿富汗塔利班进入并控制喀布尔，宣布“阿富汗的战争已经结束”。阿富汗当地时间8月30日23时59分，最后一架美军运输机从喀布尔国际机场起飞，标志着2001年“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗发起的军事行动结束。塔利班随后在机场部署特种部队，完全接管机场。

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