人民网里约热内卢9月1日电 （记者吴杰）在9月1日举办的中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会技术贸易论坛上，中巴嘉宾围绕技术贸易等服贸方面的话题，进行了深入交流。巴西政界与企业人士表示，期待巴中服务贸易增加新的合作、丰富合作形式、取得更多进展。

巴西里约州基础设施总监恩里克·阿马兰特表示，一个时期以来，我们在运输、物流、基础设施的投资与合作上是非常重视的，致力于改善物流基础，解决外贸需求，以促进同包括中国在内的贸易伙伴的友好往来。我们期待增加同中国的技术贸易等方面的交流合作，希望与中国伙伴分享共同的发展机遇。

巴西国家石油公司地面、精炼、天然气和能源系统执行经理卡洛斯·特拉瓦索斯曾到中国青岛、大连、上海等多个造船企业参观，谈到与中国八个城市有大量海工船舶方面的项目合作，期待与中国城市与企业拓展深水海洋油气等方面的更多合作空间。

巴西淡水河谷公司去碳化项目经理亚历山大·萨洛芒谈到了与中国中车等中国企业的电力机车、运输卡车的电气化方面的合作，希望以技术贸易论坛为新的起点，寻求新的中国合作伙伴，对于运输车辆的野外充电等项目，尤其期待有更多中国合作伙伴参与进来，双方在可再生能源转型升级方面进行更多的交流与合作。

巴西阿苏港港务局国际业务发展部总经理玛尔杰·德里耶桑表示，作为巴西大型深水良港，阿苏港受惠于同国家电投、广州港等中国伙伴的良好合作，港口运输业务的六成业务量都是往来于中国，对扩大与中国服贸领域的合作充满期待，希望在光伏、风电、潮汐能、氢能等方面同中国企业有新的深入合作。

技术贸易论坛是由中国驻里约总领馆主办的中国巴西部分省州市云上国际服务贸易交易会的首个专题论坛，中国驻里约总领馆副总领事陈永灿肯定中巴双方在基础设施、能源电力、医疗卫生、信息技术、金融保险等领域开展互利合作，取得丰硕成果。浙江省商务厅一级调研员罗传杭、上海市国际技术进出口促进中心副主任朱冰心、国家电网巴西控股公司董事长吕世荣、中油国际（巴西）公司总经理万广峰、中电科技国际贸易有限公司拉美业务部副总经理秦靖、海康威视巴西分公司总裁马杰、浙江中南卡通股份有限公司董事长吴佳等中方嘉宾出席论坛，以技术贸易为重点，同巴方嘉宾进行了多方面的交流。

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