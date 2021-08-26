新华社北京8月26日电（记者张汨汨）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非26日在国防部例行记者会上回答记者提问时表示，美方须切实尊重中国的核心利益和重大关切，纠正自身错误言行，多做有利于两国两军关系发展的事情。

谭克非说，一段时间以来，美军有关人士多次就涉华议题发表不负责任的错误言论，我们对此表示坚决反对。当前，中美两国两军关系遭遇严重困难、处在重要关口，根本原因是美方执迷于霸权主义、冷战思维、零和博弈，不接受、不允许、不容纳中国发展壮大，把中国当成战略对手和安全威胁，实施全方位遏制打压，严重损害中国主权、安全、发展利益。

谭克非表示，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性国防政策，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国是联合国安理会常任理事国中派出维和部队最多的国家。自1990年以来，中国军队累计参与25项联合国维和行动，派出维和军事人员4万余人次。此外，中方还派遣海军舰艇编队赴亚丁湾、索马里海域实施常态化护航，积极参与国际灾难救援、人道主义援助和抗疫国际合作，广泛开展国际和地区反恐合作，坚定捍卫多边主义和国际公平正义，弘扬和尊重和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，赢得了国际社会的普遍赞誉。事实已经并将继续证明，中国的国防建设和发展，始终是世界和平力量增长的积极因素；中国军队始终是维护世界和平稳定、服务构建人类命运共同体的坚定力量。

谭克非说，关于南海问题，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方致力于同直接有关的当事国在尊重历史事实和国际法的基础上，通过谈判协商解决有关争议。而美方作为域外国家，无视国际法和国际关系基本准则，时常打着“航行自由”的幌子在南海炫耀武力、挑衅搅局，不断破坏地区国家维护南海和平稳定的努力，成为南海紧张局势的直接推手。

谭克非说，发展健康稳定的两军关系符合中美双方共同利益，也是国际社会的普遍期待。我们敦促美方切实尊重中国的核心利益和重大关切，纠正自身错误言行，多做有利于两国两军关系发展的事情。中国军队将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，坚定维护地区和世界和平稳定。

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