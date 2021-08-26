人民网河内8月26日电 （记者杨晔）美国副总统哈里斯女士访问越南期间，肆意攻击中国，指责中国在地区搞“胁迫霸凌”，鼓动地区国家追随美“向中国施加更大压力”，宣称“美国海军将在南海保持足够存在，挑战中国的过度声索”。美方已不打自招，此行目的就是要挑战中国，向中国施压。中方对此坚决反对。中国驻越南使馆阐明以下立场：

美方罔顾南海问题的历史经纬和事实，无视中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的愿望和努力，刻意制造“中国南海胁迫论”，歪曲抹黑中国立场主张。不容抹杀的事实是，中国政府在南海问题上的立场和主张是一贯和明确的，始终如一，从未改变，中方无意提出新的声索，也决不会放弃自己的固有和合法权利。中方有信心同地区有关国家共同努力，在相互尊重的基础上，通过对话协商妥善处理和管控分歧，积极开展合作，共同维护南海的和平稳定。上世纪五、六十年代，美方曾多次向中方申请赴南沙群岛进行测量。美国政府长期承诺在南海主权问题上不持立场。美方现在把自己的郑重承诺踩在脚下，公然煽动和胁迫地区国家挑战中国。显而易见，美国真正想要的不是地区和平稳定，也不是什么“航行自由”，而是美国军舰在南海的横行自由。美国是南海军事化的真正推手，是胁迫霸凌的真正黑手。

在全球聚焦美国在喀布尔上演仓皇“大逃亡”的时刻，美国政要刻意来到越南恶意挑拨中国同周边国家的关系，莫非是想唤醒世人对46年前“西贡时刻”的记忆？当年美军在越南投放了1535万吨炸弹和地雷，喷洒了8000万公升橙色落叶剂等化学毒剂，制造了人类历史上规模最大、持续时间最长、后果最严重的化学毒剂灾难，严重破坏地区生态环境，480万越南人受到伤害，至少15万名儿童先天畸形。时至今日，越南人民仍在饱受战争创伤之苦。世人不会忘记美国对越南人民以及世界其他地区人民犯下的战争罪行。

我们奉劝美方，不要低估中国人民捍卫国家主权安全发展利益的坚强决心、坚定意志、强大能力！不要低估独立自主在地区国家人民心中的分量，不要高估自己的“盟主”地位和权威。地区国家不会跟着美国的指挥棒跑，更不会跳上美国的反华战车。

(责编：苏缨翔、刘慧)