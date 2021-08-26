《中国企业投资非洲报告》发布会现场。人民网记者 万宇摄

人民网北京8月26日电 （记者万宇）8月26日下午，《中国企业投资非洲报告》（英、法文版）发布会在线上和北京现场同步举行。外交部非洲司司长吴鹏、北京大学林毅夫教授、非洲自贸区秘书长梅内、联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭、非洲开发银行行长阿德西纳等致辞，多位非洲驻华使节及中外学者、企业家参会。

《中国企业投资非洲报告》系外交部中非联合研究交流计划项目，由中非民间商会组织50多位专家和研究人员撰写，调研超过350家中国企业和320位企业家，通过63个案例展示中国企业在非洲开展投资合作的历程和对非洲经济社会发展的贡献，总结中非投资合作经验，并对未来发展提出建议。

该报告显示，2000年以来，在中非合作论坛的推动下，中国企业对非投资进入了“小步快走”的发展阶段，尤其是中国民营企业逐步成为中非经贸投资合作的主要力量，正在经历从“走向非洲”到“落户非洲”再到“扎根非洲”的转变。

报告推算，2020年末，中国企业对非直接投资存量不低于560亿美元；民营企业在中国企业对非直接投资规模占比约70%。百家重点民营企业对非洲“再投资”占比约30%。

非盟《2063年议程》将实现经济包容性增长列为重要目标之一。报告认为，中国企业投资已成为非洲经济包容性发展的推动力之一，推进了非洲工业化、促进了非洲就业、提升了非洲基础设施建设、带动了东道国的工业园区管理水平提升。

报告认为非洲的人口红利将逐渐兑现、将出现全球最为迅速的城市化进程、制造业极具发展潜力、拥有丰富的资源储备、正从新一轮技术革命中获益。

报告指出中企对非投资的问题主要体现在缺乏长期规划；中国企业之间缺乏协作，存在同质化竞争；欠缺海外经营经验和抗风险能力；跨文化交流沟通能力弱，与社区交流沟通和融入不足；缺乏金融、法律、商事、财税等专业服务机构支持；民营企业尚未形成可持续的投融资模式与支持体系。

报告建议中国企业在非经贸投资需要面对和适应六个方面的不确定性：与安全相关的不稳定因素、经济结构问题、政策摇摆问题、货币汇率波动、产业配套难度、国别差异显著等。

报告介绍，中国企业对投资非洲保持乐观，并针对自身问题与短板不断加强能力建设，探索三方合作，制定长期经营规划，融入非洲经济社会发展；在市场力量的驱动下，中国企业尤其是民营企业在关注传统投资领域的同时，正着眼于中高端技术制造、医疗医药、数字经济、航空产业等新领域。

外交部非洲司司长吴鹏在线上致辞时说，投资合作是推动中非务实合作提质升级的强劲动力。中国是非洲最大的投资来源国之一。中非合作论坛成立20年来，中国对非直接投资流量年均增长超过25%。中国对非投资在疫情形势下逆势增长，从2019年27.1亿美元上升至2020年29.6亿美元。吴鹏对报告介绍的中非务实合作的广泛成果感到自豪，并期待中国对非投资的光明前景。

中非民间商会会长汪力成表示，中国企业，特别是民营企业将积极参与中非经贸投资高质量合作，推动中非制造业、工业园区等产业合作。

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