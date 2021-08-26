新华社北京8月26日电（记者张汨汨）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非26日在国防部例行记者会上表示，“西部·联合-2021”演习锚定了大国关系新高度、开创了大国演兵新境界、探索了合帐演训新模式。

谭克非说，“西部·联合-2021”演习日前在陆军青铜峡合同战术训练基地结束，取得圆满成功。此次演习锚定了大国关系新高度、开创了大国演兵新境界、探索了合帐演训新模式，达到了加强中俄战略互信、深化交流合作、锤炼部队实战本领的目的和效果。

谭克非介绍，此次演习有很多创新突破，可以说亮点纷呈：

一是中俄两国防务部门领导人同台观摩，国务委员兼国防部长魏凤和同俄国防部长绍伊古共同观摩实兵行动演练、举行会谈并见证签署合作文件。魏部长还邀请绍伊古部长参观由习主席亲自提议、亲自推动建设的东西部扶贫协作示范点闽宁镇，共同感受中国共产党建党百年伟大成就和脱贫攻坚工作的成果，增加了演习政治意蕴。

二是首次邀请俄罗斯军队成规模来华参加中方组织的战略战役演习，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成担任演习总导演，并出席开始仪式、宣布演习开始命令，实现了我军高层次演习由自主研训向开放联合的转变。

三是中俄两军深度联合、一体联动，实现了由独立编组、各自筹划向混合编组、合帐筹划，由分台合练向同台合练的转变。

四是运用中俄专用版指挥信息系统精准调控部队行动，依托网络信息系统开展高效协同，实现了两军联合由“形联”向“神联”的转变。

五是创新联合反恐作战战法打法，饱和式火力突击、纵深空机降扼要、无人机蜂群破袭等竞相登场，实现了作战模式由空地一体打击向全维全域突破的转变。

谭克非表示，此次演习在大变局大疫情背景下举行，两军聚焦现实威胁，合帐筹划、同台练兵，向全世界集中展示了强军目标引领下我军整体性革命性重塑的历史性成就和崭新面貌，彰显了双方携手应对安全威胁、维护地区和平稳定的决心能力，这在我军国际军事合作史上、中俄两国关系史上具有重要意义。下一步，两军将坚决落实两国元首共识，不断加强战略沟通和务实合作，继续探索新时代国际军事合作新模式，不断为中俄新时代全面战略协作伙伴关系注入新的政治内涵、时代内涵和安全内涵。

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