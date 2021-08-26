新华社日本名古屋8月26日电（记者杨光 杨汀）纪念“乒乓外交”50周年研讨会26日在名古屋举行。中国驻日本大使孔铉佑在线出席并发表主旨演讲，希望中日双方共同重温中日邦交正常化初心，不断推动中日关系迈向更高水平。他同时表示，在各种全球性挑战层出不穷的今天，世界更加呼唤团结协作和合作共赢。

本次研讨会由中国驻名古屋总领馆和爱知县日中友好协会共同举办，主题为“以史鉴今，面向未来”。中国驻名古屋总领事刘晓军、爱知县日中友好协会会长后藤泰之、日中友好议员联盟干事长近藤昭一、名古屋市副市长广泽一郎、日中友好协会理事长冈崎温，以及“乒乓外交”亲历者代表等200余人以线上或线下方式出席活动。

孔铉佑说，“乒乓外交”具有特殊历史意义。50年后的今天，世界多极化、经济全球化深入发展，各国之间相互依存前所未有，各种全球性挑战层出不穷，世界更加呼唤团结协作和合作共赢。他说，明年是中日邦交正常化50周年，两国关系将迎来新的历史起点。希望双方共同重温中日邦交正常化初心，珍惜维护中日关系半个世纪的丰硕成果，牢牢把握和平、友好、合作的正确方向，不断推动中日关系迈向更高水平。

中国人民对外友好协会会长林松添在研讨会发表视频致辞时表示，中日应继承和发扬民间友好传统，以史为鉴，开创未来，推动两国关系行稳致远，共同维护亚洲和平与繁荣。

后藤泰之是“乒乓外交”促成者后藤钾二的孙子。后藤泰之说，自己在“乒乓外交”50周年之际就任爱知县日中友协会长，从先辈手中接下了日中友好的“接力棒”，今后愿传承先辈遗志，坚守友好初心，为促进日中民间友好交流作出努力。

近藤昭一和广泽一郎在致辞中说，两国政府层面的关系和民间友好关系就如同动脉和静脉，相辅相成，缺一不可。“乒乓外交”是民间交流推动国家关系发展的典范，具有重要现实指导意义。

研讨会上，时任日本乒乓球协会会长后藤钾二的秘书小田悠佑、第31届世界乒乓球锦标赛选手竹内敏子、杉本安子等亲历者分享了“乒乓外交”幕后的感人故事和日中选手的友好交流往事。

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