新华社马尼拉8月26日电（记者刘锴 闫洁）《菲律宾星报》专栏作家李天荣日前接受新华社记者采访时表示，中国政府的抗疫历程统筹疫情管控与经济发展，兼顾恢复自身经济和推动地区经济复苏，为世界摆脱疫情影响提供了参考。

李天荣认为，中国人口众多、国情复杂，但坚持科学防疫、精准施策，既有效控制疫情传播，又推动经济迅速恢复，确保民生不受影响。

他说，中国疫情防控体现出“高效、团结、科学”三大特点。“高效”在于精准施策，快速遏制零星出现的疫情，避免大范围传播；“团结”体现在政府有效动员、民众配合防控，从社会层面筑起“防护墙”；“科学”体现在尊重常识，迅速研发疫苗并高效完成大规模接种，同时把疫苗作为公共产品供应全球。

李天荣认为，各国抗疫措施不尽相同，中国显然做出了正确选择，在疫情下经济保持活力，为亚太地区经济复苏提供强大支持和动力。

菲律宾贸易与工业部长拉蒙·洛佩斯24日说，今年上半年，菲律宾对华出口总额同比增长34%。中国对菲律宾投资大幅增加，也是菲经济走出低迷的重要原因。

今年第二季度，菲律宾国内生产总值同比增长11.8%，结束连续5个季度的经济下行。国际贸易和投资是实现增长的主要驱动力。中国目前是菲最大贸易伙伴、第一大进口来源国和第二大出口市场。

李天荣认为，中菲两国经济互补，有巨大合作潜力。他说，中国具有资本、技术等优势，对菲出口的商品和服务支持了菲律宾社会经济发展。菲律宾在农业、旅游业等方面具有天然优势，也是承接中国产业升级转型的理想选择。

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