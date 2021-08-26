新华社北京8月26日电（记者王宾、马卓言）针对加拿大非法拘押华为公司首席财务官孟晚舟长达1000天，外交部发言人汪文斌26日表示，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件，中方严正敦促美方、加方立即纠正错误，释放孟晚舟并让她平安回到中国。

汪文斌在当日例行记者会上回答有关提问时说，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件，本质是美国一手策划、加拿大帮凶实施的针对中国公民的政治迫害，是对中国本土企业的蓄意打压。美加一再用法律借口为其迫害中国公民的行径辩护、开脱，但国际社会都清楚，美加所讲的法律不过是服务于美巧取豪夺、打压异己、谋取私利的工具而已，毫无公正性、正当性可言。

他说，加方无视美方政治图谋以及孟晚舟女士没有违反任何加拿大法律这一事实，无理非法拘押孟晚舟长达1000天，沦为美方对中国公民实施政治迫害的帮凶。“试问，加方还有没有是非观？加方口口声声地捍卫人权何在？加方为美国火中取栗的做法损人不利己，只会得不偿失。”

汪文斌说，中国人民是崇尚正义、不畏强暴的人民。中方绝不接受任何形式的政治胁迫和滥用司法行为，绝不允许本国公民成为别国政治迫害的牺牲品。中国媒体发起网络联署要求加方立即无条件释放孟晚舟，目前已经有近1500万人签名联署。

“我们严正敦促美方、加方正视中国政府和广大民众的正义呼声，立即纠正错误，解除对孟晚舟的任意拘押，撤销对孟晚舟的逮捕令和引渡要求，释放孟晚舟并让她平安回到中国。”汪文斌说。

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