新华社北京8月26日电（记者张汨汨）中国军队将于9月6日至15日在陆军确山合同战术训练基地首次举办“共同命运-2021”国际维和实兵演习。中国、巴基斯坦、蒙古、泰国等国军队将派出1000余人参加演习，涵盖步兵、快反、警卫、直升机、工兵、运输、医疗等维和行动主要力量。

国防部8月26日下午举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非介绍，这次演习课题为多国维和部队联合行动，将按照国际化、专业化、实战化标准，基于真实场景构设演习环境，主要演练战场侦察、警戒巡逻、武装护卫、保护平民、应对暴恐袭击、临时行动基地建设、战场救护以及疫情处置等课目，旨在响应联合国“为维和而行动”倡议，推动维和出兵国间务实合作，共同提升维和待命部队执行任务能力。

谭克非说，为和平出征、为和平坚守。中国是联合国维和行动的坚定支持者和积极参与者。近日,联合国副秘书长拉克鲁瓦等多名联合国高级官员高度评价中国蓝盔在联合国维和行动中作出的突出贡献。中国军队积极践行人类命运共同体理念，将继续加大联合国维和行动参与力度，始终做维护世界和平的坚定力量。

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