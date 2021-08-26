【鸣镝】

光明日报记者 蔺紫鸥

从国内疫情失控到在国际上甩锅推责，新冠肺炎疫情发生以来美国的政治闹剧仍在持续。面对变异毒株全球肆虐的严峻现实，美国不但没有专注国内抗疫，反而要求情报部门加大力度开展所谓的“新冠病毒溯源调查”。如今90天期限已至，尽管已有美媒报道该报告无法得出确定性结论坐实“实验室泄漏”论，但美国仍坚持宣称如期于8月24日的最后期限前完成报告，并需几天时间整理出对外公布的“非保密版本”。这份先有结论、后拼凑“证据”的栽赃报告目的明显在于抹黑中国，消耗中方外交资源，增加对华要价筹码。参照美国情报部门以往的“黑历史”，很难对报告内容的可信度抱有预期。

曾任美国中央情报局（CIA）局长的美国前国务卿蓬佩奥在一次演讲中直截了当地概括美国情报部门的工作内容：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”

早在20世纪40年代，CIA就开始通过“知更鸟计划”在世界各地收买媒体人员和机构捏造假新闻。该项目负责人之一正是时任《华盛顿邮报》出版人的菲利浦·格雷厄姆。CIA曾承认，“知更鸟计划”收买了全球至少400名记者和25个大型组织。时至今日，CIA仍然热衷于对媒体人威逼利诱，以求掌握信息、操控舆论。2014年，德国《法兰克福汇报》记者伍尔夫科特在《被收买的记者》一书中揭露了CIA贿赂、操纵别国记者，迫使其成为间谍的历史，并表示自己就曾是其中一员。

美国主流媒体如美国有线电视新闻网（CNN）也曾沦为美国情报部门操纵民意的工具。1990年10月，美国HBO电视网播放了一则由CNN提供素材的新闻：一名“科威特志愿者”称，伊拉克士兵冲进科威特的一家医院，将育婴箱内的早产婴儿扔在地上，致使300多名婴儿死亡。这则新闻点燃了美国民众对伊拉克的怒火。1991年1月12日，美国国会通过对伊拉克宣战决议，海湾战争爆发。直到1992年年初才有美媒爆料称，“育婴箱事件”根本就是美方炮制的谎言，科威特当地医护人员早就指出该“科威特志愿者”并不存在。

除了收买媒体捏造假新闻，美国情报部门还曾直接提供假情报，为美国政客策划战争、无端对外指控提供借口。1964年8月4日，时任美国总统约翰逊向国会提交咨文，宣称两艘美国军舰在国际海域遭到北越鱼雷艇袭击。随后，美国国会通过《东京湾决议》，批准总统采取所有必要措施抵抗任何针对美国军队的武装袭击，自此，越南战争全面爆发。但最终解密资料证实，当天根本没有北越鱼雷艇袭击美国军舰，美国国家安全局提供了假情报。同样的戏码还在2014年再次上演，美国以“相关情报显示，叙利亚政府使用了化学武器”为由对叙利亚进行空袭，但事实证明所谓的“情报”实则是由美西方资助的“白头盔”组织摆拍完成的视频。

类似的手段也频频出现在针对华裔科学家的“间谍”指控中。1999年，美国联邦调查局（FBI）发起59项指控，指控在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室工作的核武专家李文和为中方间谍。为引诱李文和认罪，FBI甚至不惜“钓鱼执法”，但最终还是以控方证据不足而草草收场，李文和也被当庭释放。2018年，FBI再次在没有任何证据的情况下，对美国田纳西大学副教授胡安明开展了一系列调查，并将他列入美联邦禁飞名单。然而在法庭辩论环节，FBI探员吉姆·萨迪库当庭承认自己仅凭一篇新闻稿的谷歌翻译便对胡安明产生怀疑，后法院宣布该案无效。

除了撒谎和欺骗，美国情报部门在违宪监听监控方面也不择手段、毫无底线。2013年，美国国家安全局情报外包人员斯诺登披露，美国国家安全局与多家美国网络巨头签订秘密协议，监控美国公民的通话、邮件和其他信息，公然违反美国宪法。

在李文和被宣布当庭释放时，美国联邦法官帕克曾表示，美国有关部门在这一案件中的行为“令整个国家和每一位公民感到难堪”。从捏造假新闻、提供假情报，到公然违宪监听监控，让这个撒谎、欺骗、偷窃成性的美国情报部门负责“新冠病毒溯源”有悖基本公正和道德底线，只会变成又一场政治闹剧。

《光明日报》（ 2021年08月26日 12版）

(责编：牛镛、袁勃)