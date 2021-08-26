人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

国防部：强权及军事手段解决不了阿富汗问题

2021年08月26日19:13 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月26日电（记者张汨汨）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非26日在国防部例行记者会上回答记者提问时表示，强权及军事手段不仅解决不了问题，反而会使问题越来越多、局势越来越乱。

有记者问，阿富汗局势已发生急剧变化，阿富汗塔利班进入首都喀布尔，宣布建立“阿富汗伊斯兰酋长国”。有评论认为，当前局势很大程度上是由于美军的仓促撤出造成的。请问中方对此有何评论？

谭克非说，20年前，美国发动阿富汗战争，将阿富汗带入战火与动荡。20年来，战事已造成10多万阿平民伤亡，约1100万人流离失所、沦为战争难民。而美国前一段的仓促撤军，再次对阿局势造成重大影响。事实证明，强权及军事手段不仅解决不了问题，反而会使问题越来越多、局势越来越乱。

当前，阿富汗局势已经发生重大变化。中方始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整，始终不干涉阿富汗内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策，尊重阿富汗人民自主决定自身前途命运的权利，愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部