新华社北京8月26日电（记者张汨汨）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非26日在国防部例行记者会上回答记者提问时表示，强权及军事手段不仅解决不了问题，反而会使问题越来越多、局势越来越乱。

有记者问，阿富汗局势已发生急剧变化，阿富汗塔利班进入首都喀布尔，宣布建立“阿富汗伊斯兰酋长国”。有评论认为，当前局势很大程度上是由于美军的仓促撤出造成的。请问中方对此有何评论？

谭克非说，20年前，美国发动阿富汗战争，将阿富汗带入战火与动荡。20年来，战事已造成10多万阿平民伤亡，约1100万人流离失所、沦为战争难民。而美国前一段的仓促撤军，再次对阿局势造成重大影响。事实证明，强权及军事手段不仅解决不了问题，反而会使问题越来越多、局势越来越乱。

当前，阿富汗局势已经发生重大变化。中方始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整，始终不干涉阿富汗内政，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策，尊重阿富汗人民自主决定自身前途命运的权利，愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系，为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。

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