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伊拉克“巴格达峰会”将于8月28日召开

2021年08月26日17:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据巴格达消息，伊拉克“巴格达峰会”将于8月28日召开，会议将重点讨论本地区外交、政治、安全和经济问题。

据伊拉克“巴格达之声”报道，“巴格达峰会”将于8月28日召开，此次峰会由伊拉克提出并向周边国家发出邀请。报道引用一位不愿透露姓名的伊拉克权威人士的话说，在邀请的16个国家中，目前有11个国家明确表示将参会。伊拉克外交部正等待其他国家的正式回复。

报道指出，这位权威人士表示，现在确定出席峰会的有阿拉伯国家首脑，也有本地区以外的国家领导人，如法国总统马克龙、伊朗总统莱希、美国国务卿等。权威人士表示，“伊拉克政府也向俄罗斯发出了邀请，俄罗斯方面同意参加会议，但还没确定参加会议的具体人选。”

“巴格达之声”称，此次“巴格达峰会”将讨论本地区正面临的各种问题和挑战，特别是不断升级的也门局势以及船舶遭袭击等问题。另外，伊拉克希望与会各国在政治、经济上提供支持和帮助，为投资者进入伊拉克创造条件。

伊拉克政治事务专家哈尼表示，本次峰会事先没有召开有关国家外长会议，而且开始时准备召开伊拉克邻国首脑会议。（安国章）

(责编：苏缨翔、刘慧)

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