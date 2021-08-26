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“数读”一周全球疫情：全球周增确诊病例趋于平稳

2021年08月26日17:03 | 来源：新华网
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新华社日内瓦8月25日电 世界卫生组织25日发布的新冠疫情周报显示，全球每周新增确诊病例在经历近两个月的增长后似乎趋于平稳，截至22日的一周超过450万例，与上周基本持平；这一周全球新增死亡病例为约6.8万例，比上一周增长1%。

在世卫组织划分的全球六大区域中，美洲地区和西太平洋地区的新增确诊病例数有明显上升，分别增长8%和20%；东南亚地区和东地中海地区明显下降，分别降低16%和10%。欧洲地区和美洲地区在这一周的新增死亡病例数增长最多，分别为11%和10%；而非洲地区和东南亚地区下降最多，分别降低了11%和10%。

这一周，新增确诊病例数居全球前五位的是美国、伊朗、印度、英国和巴西。

世卫组织在周报中说，目前共计163个国家和地区报告了新冠变异病毒德尔塔毒株确诊病例。世卫组织警告说，德尔塔毒株等被列入“需要关注”的变异毒株在全球广泛传播，这凸显了维持公共卫生和社会措施以及提高疫苗接种覆盖率的重要性。放松防疫措施需要谨慎平衡疫苗接种覆盖率和变异毒株传播情况。

世卫组织周报援引英国的一份预印本论文说，如果英国英格兰地区按原计划6月21日开始实施最后阶段的放松防疫措施，模型测算出德尔塔毒株会导致英格兰地区每日新增住院人数峰值为3400人左右；而推迟到7月19日开始实施最后阶段“解封”，峰值降至1400人左右。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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