新华社德黑兰8月26日电（国际观察）疫情、制裁、经济困境——伊朗新政府面临三大难题

新华社记者高文成 王守宝

伊朗议会25日对总统莱希提名的内阁部长人选进行信任投票，除教育部长人选外，19名人选中的18人获得通过。莱希表示，新政府的首要任务是抗击新冠疫情，同时将全力解决国家面临的经济问题。

分析人士指出，伊朗当前主要面临三方面的挑战：新冠疫情、美国制裁和经济困境。对此，负责卫生、外交和经济工作的内阁成员此前已分别提出加快疫苗接种速度、参与符合伊朗人民利益的“合理”伊核谈判、控制通货膨胀等一系列措施，这些措施能否有效落实还有待观察。

加快疫苗接种

伊朗当前正经历第五波新冠疫情，近期单日新增确诊病例在4万例上下，单日新增死亡病例超600例。新冠疫情是莱希政府上台后面临的第一个严峻考验。

伊朗这波疫情的严重性超过以往几波，主要是因为德尔塔毒株传染力强、民众执行防疫规定的力度减弱、疫苗接种进度不理想等。截至25日，伊朗8000多万人口中，只有1750多万人至少接种了一剂疫苗，其中690多万人完成了两剂疫苗接种。

莱希21日明确表示，生产国产疫苗是新政府的工作重点，在增加国产疫苗产量的同时，伊朗也要从国外进口疫苗。新任卫生部长巴赫拉姆·埃诺拉希23日在议会审议他的任职资格时坦言，目前伊朗国产疫苗的产量无法满足需求，但他承诺将在2022年2月前完成全民疫苗接种。

有分析指出，伊朗疫苗接种进度较慢，一方面是因为其国产疫苗生产进度不及预期，另一方面则是因为美国制裁限制了伊朗利用外汇进口疫苗。伊朗生物技术专家近日指出，虽然美方声称其制裁不影响人道主义行动，但伊朗外汇转账受到限制，很难从国外买到所需药品和疫苗。

参与伊核谈判

伊朗新任外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬在其任职资格被确认后说，他决心“遵循基于尊严、智慧和审慎原则的平衡、积极和聪明的外交”，邻国与亚洲将是伊朗外交的优先事项。他此前还表示，要增强伊朗外交部门的经济职能，计划在伊朗驻外使领馆派驻经济顾问。

阿米尔-阿卜杜拉希扬22日说，伊朗愿意参与符合伊朗人民利益的“合理”的伊核谈判。他表示，正式上任后，他将尽最大努力消除美国制裁的影响，同时将努力推动解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。目前，伊核协议相关方已举行6轮会谈，但美伊双方分歧依然严重。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德23日在例行新闻发布会上表示，伊朗在伊核协议履约谈判中的立场没有改变，美国有效解除对伊制裁以及各方遵守伊核协议是谈判达成任何协议的前提。美国新政府继续在走前政府的失败之路，伊朗只听到美国官员的言论，却没有看到任何行动。

应对经济困境

在美国严厉制裁下，伊朗近年来经济发展面临困境，深受通货膨胀、货币贬值、高失业率等问题困扰。据报道，伊朗2018年和2019年通胀率分别为34.6%和36.5%。去年以来，在疫情打击下，通胀进一步加剧，在截至今年6月的12个月内，通胀率达到43%左右。

伊朗新任经济事务与财政部长伊赫桑·汉杜齐拥有经济学博士学位，曾任伊朗议会经济研究中心主任。他22日说，因为美国对伊朗发动经济战，有必要增强经济部门在伊朗政府总体计划中的作用。短期内，经济事务与财政部的首要任务将是“加强宏观经济稳定和可持续地控制通货膨胀”。他计划通过取消限制性法规和放宽许可来降低企业生产成本，同时扩大对外经济联系，特别是加强与中国、俄罗斯等国的经济合作。

新任工业、矿业和贸易部长赛义德·礼萨·法特米·阿明认为，通货膨胀是伊朗经济的“长期问题”和“不幸之母”。他21日在接受伊朗媒体采访时表示，将通过重点挖掘与邻国的贸易潜力来扩大对外贸易，同时集中力量发展电子工业、机械工业和车辆制造等行业，为伊朗人创造更多就业机会。

伊朗媒体普遍认为，修复经济是新政府面临的一项“艰巨任务”，如果美国不解除制裁，伊朗摆脱经济困境难度大。

(责编：苏缨翔、杨牧)