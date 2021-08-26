新华社圣保罗8月25日电 题：巴西通胀风险加剧引关注

新华社记者罗婧婧

巴西中央银行日前发布最新一期《焦点调查》预测，2021年巴西全国广义消费者物价指数将达7.11%。这是巴西央行在这一周报中连续第二周对今年通胀率作出超过7%的预测，明显高于巴西国家货币委员会为今年设定的通胀率目标中值3.75%，引发市场和投资者担忧。

为缓和市场情绪，巴西经济官员先后发声。巴经济部长保罗·格德斯日前说，考虑到全球通胀压力普遍上升，巴西通胀并未失控。巴央行行长罗伯托·坎波斯·内托表示，通胀预期恶化“显然值得关注”，央行拥有“足够工具”使通胀回落至“合理范围”，但他未明确列出具体的政策工具。

调整基准利率是央行应对通胀的传统办法。出于对通胀前景的担忧，巴西央行今年已四次加息，基准利率从年初的2%一路攀升至当前的5.25%。

部分市场人士认为，导致巴西通胀攀升的因素包括今年严重的旱灾和巴西财政状况不佳等。

由于降水量少于往年，包括南部巴拉那河在内的多条河流水量减少，导致巴西水力发电量下降，而成本更高的火力发电消费增大。旱灾导致商品、服务和居住成本增加，特别是电价。巴西能源局被迫将居民电力价格上调至该国电价体系最高水平。

内托指出，商品和服务消费需求的释放及价格上升也是通胀压力加剧的一大原因。由于新冠疫情导致的社交隔离，巴西2020年消费需求受到抑制。今年，随着疫情限制措施逐渐解除，商品和服务消费回暖，价格也随之大幅反弹。

另外，由于巴西政府财政吃紧，国际投资者对巴西经济前景信心减弱，导致当地货币雷亚尔贬值，进而推动进口食品和大宗商品价格上涨。

巴西国库局今年1月发布的报告显示，巴西2020年初级财政赤字达7431亿雷亚尔（1美元约合5.2雷亚尔），创下1997年开始统计该项数据以来的最高纪录。受疫情影响，巴西财政支出大幅增加而税收收入减少，导致财政赤字飙升。自2014年起，巴西已连续6年出现初级财政赤字。

内托称，目前巴西财政状况已有所改善，市场对巴西联邦政府2022年净债务额的预期已经低于疫情暴发前的水平。

但经济学家对巴西通胀和经济增长前景的看法并不乐观。LCA咨询公司经济学家法比奥·罗芒说，当前通胀趋势产生的惯性不利于下一年的经济形势。巴西MB合伙公司经济学家塞尔吉奥·巴莱表示，巴西2022年还将面临汇率、能源和大宗商品方面的压力。尽管巴西与美国和欧洲国家一样面临通胀压力，但由于经济结构性因素，巴西的通胀预期更难控制。

(责编：苏缨翔、杨牧)