新华社北京8月26日电 综合新华社记者报道：国家主席习近平8月25日同俄罗斯总统普京通电话。多国人士对此予以高度评价，认为两国推动战略协作和全方位务实合作，取得一系列新成就，为团结国际社会共克时艰发挥了中流砥柱作用。

中国现代国际关系研究院欧亚所专家陈宇表示，面对新冠疫情，中俄两国守望相助，为对方提供力所能及的帮助，并支持国际社会共同抗疫。在反对病毒溯源政治化问题上，中俄立场一致。当前，与“政治病毒”的斗争仍十分尖锐，中俄双方应继续加强战略协作，维护人类共同利益。他说，中俄都反对外部势力干涉，致力于维护地区和世界安全稳定，双方合作空间巨大。

中国国际问题研究院欧亚所副所长韩璐表示，世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。中俄坚决反对霸权霸道霸凌，成为世界和平稳定的中流砥柱。在全球战略稳定、气候变化、阿富汗等重大国际和地区问题上，中俄秉持公平公正原则，发挥重要建设性作用。中俄并肩抗击疫情，共同抗击“政治病毒”，为推动全球抗疫合作作出积极贡献。

俄罗斯科学院远东研究所俄中关系研究与预测中心首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基认为，俄中两国始终追求构建更加公平、平衡与稳定的国际秩序，通过发展双边关系和积极参与国际事务，在国际舞台发挥重要稳定作用。在世界范围内，俄中是应对新冠疫情的重要力量。俄方支持中方立场，认为不能将新冠病毒溯源政治化。在阿富汗问题上，俄中拥有共同的安全关切，将通过双边形式以及上海合作组织等多边框架就阿富汗问题沟通协调。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克说，面对疫情，全球需要加强抗疫合作。一些西方国家对外抗疫援助行动迟缓，囤积疫苗。中俄作为有影响力、有担当的大国，在帮助其他国家抗疫方面作出巨大贡献。中俄合作为全球抗疫发挥了重要作用，给欠发达国家抗疫带去信心和希望。

乌兹别克斯坦政治评论员图兰拜·库尔班诺夫说，当前新冠疫情仍在蔓延，国际社会需要加强抗疫合作，中俄深化疫苗研发生产合作，将有助于保障疫苗全球供应链安全和稳定。中俄作为全球具有重要影响力的国家，两国元首阐明重要立场，鼓励阿富汗各派协商构建开放包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，各方加强沟通协调，这有助于维护地区安全稳定。

匈牙利工人党主席蒂尔默·久洛表示，新冠疫情是全人类的共同敌人，国际社会只有秉持人类命运共同体理念，携手合作，才能最终战胜疫情。疫苗是战胜疫情的有力武器，中俄两国为多国提供疫苗，为保障疫苗全球供应链安全稳定作出重要贡献。

塞尔维亚议会塞中友好小组主席奥布拉多维奇说，全世界需要团结起来，共同应对新冠疫情。某些国家将新冠疫情政治化，目的是要转移视线，掩饰自身的问题。中俄元首此次通电话，还就阿富汗局势深入交换意见，这表明两国正努力推动解决阿富汗问题，有助于缓解该国紧张局势，防止暴力发生。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃说，中国在疫苗生产、供应等方面展现开放、合作的态度和负责任大国的形象。中俄深化疫苗研发生产合作，将为保障全球疫苗供应链的安全稳定发挥不可替代的作用，对遏制疫情蔓延、促进各国经济复苏起到重要积极作用。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，病毒溯源是严肃的科学问题，不应将其政治化。各方应尊重科学、尊重事实，共同抵制对病毒溯源的政治操纵，为全球合作抗击疫情创造有益的环境。各国需共同努力，合作抗击疫情，携手促进经济社会恢复，推动实现可持续和包容性发展。（参与记者：赵嫣、孙萍、李奥、张继业、蔡国栋、袁亮、石中玉、毛鹏飞、王守宝、高文成）

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