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中企推动巴基斯坦城市绿色智能开发

2021年08月26日16:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伊斯兰堡8月26日电 （记者程是颉）近日，巴基斯坦拉维河沿岸城市发展局与华为巴基斯坦签署合作备忘录，共同推动拉维河流域城市的绿色智能开发。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗出席活动并发表讲话，他表示，由于水体污染和水土流失，拉维河流域的美好风光和经济发展前景都在变得暗淡。拉维河流域城市开发从建设“智慧森林”着手，是具有前瞻性的规划方向。作为中国信息和智能领域最先进科技的代表，巴基斯坦政府充分相信华为、与华为有广泛的合作，期待他们能够为巴基斯坦发展作出更多贡献。

拉维河流经巴基斯坦第二大城市拉合尔，是印度河的重要支流，也是巴基斯坦旁遮普省重要的工业、农业用水水源。据巴基斯坦媒体报道，拉维河流域城市开发是巴基斯坦下一阶段经济发展的重要战略方向，将撬动投资带来大量工作机会，为社会创造高额财富。

现阶段，华为将利用在物联网和人工智能方面的技术积累提供解决方案，为拉维河流域的环境情况进行精确检测，将为巴基斯坦计划在流域内新种植的100万棵树提供“智慧森林”监测和分析，还将对拉维河水质和水污染源头进行长期监测等。

巴基斯坦拉维河沿岸城市发展局表示，巴基斯坦政府与华为建立了长期稳定的合作，相信华为的解决方案能够为巴基斯坦提供安全、高效、智能的高水平服务。伊姆兰·汗表示，智能化发展和生态环境保护是巴基斯坦未来发展的关键政策，拉维河流域“智慧森林”开发结合了两种政策，对巴基斯坦其他地区的发展也将有重要的示范意义。

(责编：高歌、刘慧)

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